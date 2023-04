Phát hiện, tiêu hủy 2 quả bom sau chiến tranh tại xã Luận Thành

Sáng 21-4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thường Xuân phối hợp Ban Công binh, phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) xử lý, tiêu hủy 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn xã Luận Thành.

BCH Quân sự huyện Thường Xuân phối hợp cùng Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức tiêu hủy bom còn sót lại sau chiến tranh tại xã Luận Thành

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân và chính quyền xã Luận Thành về việc phát hiện 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn xóm 2 thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, Ban CHQS huyện Thường Xuân đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng địa phương chỉ đạo Ban CHQS xã, lực lượng Dân quân bảo vệ hiện trường, canh gác đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời báo cáo Bộ CHQS tỉnh triển khai các biện pháp xử lý, tiêu hủy đảm bảo an toàn. Sau khi thu gom, lực lượng vũ trang huyện đã vận chuyển 2 quả bom đến khu vực Hón Chùa thôn Tiến Hưng 1 xã Luận Thành tiến hành xử lý, huỷ nổ theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Được biết 2 quả bom loại MK82-750 bảng.

Để đảm bảo an toàn, hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả từ bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, thời gian qua Ban CHQS huyện Thường Xuân thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục phòng tránh tai nạn bom, mìn và vật liệu nổ, bảo đảm cuộc sống yên bình, an toàn cho Nhân dân, đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện bom, mìn, vật liệu nổ, các cá nhân, tổ chức cần thông báo ngay cho chính quyền, cơ quan Quân sự gần nhất để được thu gom, xử lý kịp thời, tuyệt đối không tự ý vận chuyển, buôn bán, tháo gỡ, xử lý nguy hiểm cho tính mạng.

Văn Lâm

(Trung tâm VH,TT,TT&DL Thường Xuân)