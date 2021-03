Những người lính quân hàm xanh trên tuyến biên giới biển

Nơi đại ngàn bao la, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng (BP) vẫn luôn chắc tay súng, kiên trì nhịp bước quân hành trên những nẻo đường tuần tra, góp phần xây dựng nên bản làng no ấm. Về phía mặt trời, những người lính quân hàm xanh kiên gan, bền chí, cần mẫn “xây thành trì lòng dân” nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên tuyến biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thôn Yên Hòa, xã Đa Lộc (Hậu Lộc).

Thắm tình quân - dân

Nơi làm việc, sinh hoạt của tổ công tác địa bàn (thuộc Đồn BP Đa Lộc) đứng chân trên địa bàn xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang. Với quân số thường trực dao động từ 5 - 6 người, tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ thường xuyên bám sát, nắm bắt tình hình địa bàn 6 xã ven biển của huyện Hậu Lộc, gồm: Minh Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc, Hòa Lộc. Trung tá Lê Quốc Hân, Chính trị viên Đồn BP Đa Lộc, cho biết: “Mặc dù địa bàn phụ trách tương đối rộng, tình hình an ninh trên biển, an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp, trong khi đó, lực lượng lại mỏng nhưng các cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác đã không ngừng nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, từng bước khắc phục khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với tâm niệm “đồn là nhà, biển đảo là quê hương”, bám sát chức năng, nhiệm vụ, được sự quan tâm, sát sao chỉ đạo của chỉ huy đơn vị, tổ công tác đã thực hiện phương châm “3 bám”: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách và “4 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm và hướng dẫn bà con lao động sản xuất, phát triển kinh tế biển. Tổ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và thực hiện tốt đề án có liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Song hành với nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách, tổ công tác đặc biệt chú trọng việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Thiếu tá Hoàng Văn Trường, tổ trưởng tổ công tác địa bàn (Đồn BP Đa Lộc), khẳng định: “Không chỉ cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đa Lộc mà những người lính quân hàm xanh trên tuyến biên giới biển luôn nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn đối với người dân, từ đó thêm tinh thần, động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ví như cái cách mà cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đa Lộc đã giành lại mạng sống của ngư dân Nguyễn Văn Lộc (thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc) và 7 thuyền viên khác trước “lưỡi hái tử thần” trong một sự cố dẫn đến chìm tàu xảy ra vào tháng 2-2018.

- Vào thời điểm ấy, ông tin rằng những người lính BP sẽ kịp thời ra ứng cứu cho mọi người chứ? Tôi gặng hỏi.

- Tôi tin vào tinh thần, trách nhiệm và tình cảm chân thành, gắn bó mà những người lính BP dành cho bà con ngư dân. Bởi vì, không chỉ riêng chúng tôi mà các chiến sĩ BP đã cứu vớt thành công rất nhiều ngư dân và phương tiện mắc nạn trên biển. Họ là niềm tin, là hy vọng, là điểm tựa vững chắc để chúng tôi yên tâm vươn khơi, bám biển - ông Lộc quả quyết.

Niềm tin, niềm hy vọng của ông Lộc đã được đền đáp. Sau hơn 30 phút lênh đênh trên biển, ông Lộc vừa đói vừa khát, tưởng không thể gắng gượng thêm nữa. Đó cũng là lúc chiếc bo bo chở cán bộ, chiến sĩ BP của Đồn BP Đa Lộc dần tiến về phía họ. Ông Lộc rưng rưng chia sẻ: “Tất cả chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, vui mừng khôn xiết vì biết chắc mình sẽ sống, đã vượt qua cửa tử. Ngồi trên bo bo quay trở về đất liền, chia nhau ngấu nghiến bánh mì, sữa, nước ngọt mà cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đa Lộc mang ra tiếp tế, nhiều người khóc nức nở. Ngư dân chúng tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đa Lộc vì luôn quan tâm, gần gũi, động viên, hỗ trợ, kịp thời cứu giúp người và phương tiện khi gặp nạn trên biển. Chính điều đó khiến chúng tôi nhận ra tình cảm giữa quân - dân thực sự quý giá, đáng trân trọng”.

Đồn là nhà, biển đảo là quê hương

Dọc theo tuyến biên giới biển, để thấu hiểu, nhìn nhận rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ, đóng góp lớn lao của lực lượng BP trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, chúng tôi ghé thăm Đồn BP Sầm Sơn (TP Sầm Sơn). Được biết, Đồn BP Sầm Sơn thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn 14 xã, phường (8 xã, phường thuộc TP Sầm Sơn, 6 xã thuộc huyện Quảng Xương) với chiều dài 29,5km đường bờ biển (từ cửa Lạch Hới đến cửa Lạch Ghép), có hai trạm kiểm soát BP: Quảng Nham và Quảng Cư. Thiếu tá Lê Huy Long - Chính trị viên Đồn BP Sầm Sơn, cho biết: “Trước những diễn biến của tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý, Đồn BP Sầm Sơn luôn xác định: Việc xây dựng nền BP toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng BP là nòng cốt, chuyên trách”.

Nhận thức sâu sắc như thế, trong những năm qua, để giữ vững hành lang an toàn trên khu vực biên giới biển, Đồn BP Sầm Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động, tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuần tra, kiểm soát tại cửa Lạch Hới, Lạch Ghép, khu vực bãi ngang và tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển được đảm bảo. Năm 2020, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát được 62 lượt/62 phương tiện/315 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đăng ký, kiểm soát được 755 lượt phương tiện/3.520 lao động; phát hiện, xử lý 4 vụ/4 phương tiện vi phạm, nhắc nhở 19 phương tiện. Đơn vị phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát tại cửa Lạch Hới, Lạch Ghép được 25 buổi/25 lượt phương tiện/250 lượt người tham gia; phối hợp với Chi cục Thủy sản Thanh Hóa xử lý vi phạm hành chính 3 vụ/3 phương tiện/3 đối tượng về các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực hoạt động thủy sản...

Công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được đơn vị đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đồn BP Sầm Sơn thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn cho ngư dân khai thác thủy sản trên biển có biện pháp phòng tránh, ứng phó thích hợp; tổ chức tiếp nhận, xử lý có hiệu quả các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời thông tin, kêu gọi tàu thuyền trên địa bàn về nơi tránh trú an toàn, không để bị động, bất ngờ. Đại úy Nguyễn Quang Sáng, Phó Đồn trưởng Đồn BP Sầm Sơn đã gắn bó với công tác kiểm soát BP tại khu vực cửa sông, cửa lạch khoảng 8 năm. Một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để Đại úy Nguyễn Quang Sáng thấm thía muôn nỗi khó khăn, vất vả của bà con ngư dân, nhất là nỗi ám ảnh về tai nạn, rủi ro trên biển. Anh Sáng chân thành chia sẻ: “Thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với bà con để thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh trên tuyến biên giới biển”.

Cùng với đó, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, củng cố cơ sở chính trị, giúp bà con phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào các phong trào tại địa phương thông qua nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, như: sửa đường giao thông nông thôn; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh xóm, làng; tham gia chương trình “hãy làm sạch biển”. Nhằm hưởng ứng, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của các chương trình: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn BP”, đơn vị nhận đỡ đầu 5 em học sinh (3 em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”, 2 em học sinh thuộc chương trình “Con nuôi đồn BP”) có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết nỗ lực, vươn lên trong học tập với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/em.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của lực lượng, những người lính quân hàm xanh trên tuyến biên giới biển đã luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng BP Thanh Hóa vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thông qua nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, người lính quân hàm xanh trên tuyến biên giới biển đã thực sự ghi dấu ấn đẹp đẽ, sâu đậm về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, về tình quân - dân thủy chung, sâu sắc, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Bài và ảnh: Hương Thảo