Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), năm 2021, Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT kết hợp với phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thi công sửa chữa, nâng cấp nút giao Đại lộ Lê Lợi với tuyến đường tránh TP Thanh Hóa nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong thanh, thiếu niên, học sinh; người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông... nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của đội ngũ lái xe; các quy định về tải trọng phương tiện, tốc độ, thời gian lái xe; nghiêm cấm triệt để việc lái xe sử dụng rượu bia, sử dụng các chất ma túy điều khiển phương tiện và xử lý nghiêm những lái xe vi phạm.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, những tháng đầu năm, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các ngành thành viên đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT và các quy định xử lý vi phạm; các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải; vận động Nhân dân tự giác bảo đảm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT, bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt và ATGT đường thủy nội địa. Đi đôi với đó, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 324/KH-CAT-PC08 ngày 8-11-2019 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, giai đoạn 2019-2021. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và lồng ghép công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí tại Thanh Hóa xây dựng và đăng tải hàng trăm phóng sự, tin bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; xây dựng 6 bản tin ATGT phát cho công an cấp huyện tuyên truyền tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên các tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền tại địa bàn cơ sở cho 3.000 học sinh và Nhân dân; 7.700 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Về lĩnh vực đường thủy, Công an tỉnh đã cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông trên tuyến đường thủy.

Đi đôi với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Đội thanh tra an toàn số 4 của Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm tra, xử lý và tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, ATGT tại các đường ngang giao cắt với đường sắt và tại các nhà ga, trạm đầu máy thuộc địa bàn Thanh Hóa... Sở Giao thông – Vận tải cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy, Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện các quy định và điều kiện kinh doanh vận tải, phòng, chống tác hại của rượu bia... thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm ATGT trong hoạt động vận tải; tuyên truyền thực hiện chủ đề năm ATGT 2021; thực hiện quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; quy định về cấp giấy phép lái xe, cấp phù hiệu cho các xe vận tải trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm ATGT đối với hoạt động bến thủy nội địa, vận tải khách đường thủy nội địa; trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT đường thủy nội địa; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm hành lang ATGT, đăng ký, đăng kiểm phương tiện... Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền đến xã, phường, khu dân cư, các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên về các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, ATGT”, triển khai thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; tuyên truyền, vận động người dân ven các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, không vi phạm hành lang ATGT, bảo đảm hạ tầng giao thông và hành lang ATGT.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tai nạn giao thông còn cao. 4 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 129 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 59 người, bị thương 99 người; trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ hơn 90% tổng số vụ. Một bộ phận lái xe và người dân còn lơ là, thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT, như: đi sai phần đường; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không chú ý quan sát, sử dụng lòng, lề đường làm dịch vụ; đậu đỗ xe trái quy định... và đây cũng chính là những nguyên nhân chính gây mất trật tự, ATGT, tai nạn giao thông.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn, nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trong kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, các lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lái xe quá thời gian quy định.

Bài và ảnh: Xuân Hùng