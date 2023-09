Nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa cháy nổ từ sạc pin xe điện tại các khu chung cư, hộ gia đình

Với số lượng các phương tiện xe đạp điện, xe máy điện tăng cao hiện nay, nguy cơ mất an toàn dẫn đến cháy nổ trong việc sạc pin, nhất là vào ban đêm tại các khu chung cư và ngay tại các gia đình. Người dân cần chủ động, cảnh giác cao độ để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn.

Các khu chung cư trên địa bàn TP Thanh Hóa đều bố trí khu vực để xe máy điện riêng tại khu vực tầng hầm để xe.

Các “trạm sạc” tạm thời dành cho xe điện

Những năm gần đây, số lượng các phương tiện như xe đạp điện, xe máy điện trên địa bàn tỉnh tăng đột biến. Theo số liệu chưa đầy đủ từ Phòng CSGT (Công an tỉnh Thanh Hóa), số lượng các loại xe máy điện trong 2 năm trở lại đây ước tính tăng từ 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ. Đây là điều dễ hiểu khi xe đạp điện, xe máy điện dễ điều khiển, lại chỉ phải sạc điện, không mất thêm các chi phí như sử dụng xe máy xăng. Các gia đình cũng đã chọn xe máy điện làm phương tiện để con em mình đi học hàng ngày.

Số lượng các loại xe máy điện, xe đạp điện tại khác khu chung cư tăng cao những năm gần đây.

Số lượng các loại xe điện tăng cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu sạc pin vào cuối ngày cao. Hầu hết các gia đình đều chọn thời điểm ban đêm để sạc pin với mục đích vào sáng ngày hôm sau xe sẵn sàng lăn bánh khi đã đầy năng lượng.

Các khu chung cư đều bố trí các ổ cắm để người dân có thể sạc điện cho xe khi không sử dụng.

Chị Trần Thị H, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cho biết: "Tòa nhà chung cư nơi gia đình tôi đang ở (TECCO) hiện có hàng chục xe máy điện, xe đạp điện trong tầng hầm, và có cả xe ô tô điện. Không chỉ có các cháu học sinh, hiện nay người lớn cũng sử dụng ngày càng nhiều các loại xe máy điện. Ban quản lý khu chung cư đã bố trí khu vực riêng để các loại xe máy (xe xăng), xe máy điện, xe đạp điện tách biệt so với khu vực để xe ô tô. Hằng ngày, nhu cầu sạc các loại xe máy điện, xe đạp điện tăng lên, bởi vậy, tại khu vực tầng hầm, đã bố trí các ổ cắm điện để cư dân có thể sạc pin. Sau 1 ngày làm việc, học tập, đi lại, hầu hết các gia đình đều chọn thời điểm ban đêm để sạc điện cho phương tiện của mình”.

Hầu hết người dân tại các khu chung cư đều chọn thời điểm ban đêm để sạc điện cho phương tiện ngay tại khu vực tầng hầm, khu vực để xe.

Qua tìm hiểu từ một số Ban quản lý các khu chung cư trên địa bàn TP Thanh Hóa, hầu hết các tòa nhà chung cư khi được đưa vào sử dụng, đều chưa có hạ tầng phục vụ cho nhu cầu sạc pin các loại xe chạy điện, cũng như chưa có các trạm sạc điện bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về PCCC. Thay vào đó, Ban quản lý bố trí thêm các ổ cắm tại khu vực để xe máy điện tại khu tầng hầm. Đây có thể xem là các “trạm sạc” tạm thời dành cho các loại xe điện.

Với số lượng hàng chục, thậm chí hàng trăm xe máy điện, xe đạp điện tại các khu chung cư, có những thời điểm vào ban đêm, cùng lúc có rất nhiều xe được cắm điện để sạc. Điều này đã khiến không ít người cảm thấy lo ngại về nguy cơ cháy nổ do quá trình sạc điện có thể dẫn đến quá tải, chập cháy... Chưa kể việc chập cháy rất dễ lan sang xe khác (xe xăng) bên cạnh, tạo phản ứng dây chuyền dẫn đến cháy lớn. Nguy hiểm hơn, nếu xảy ra cháy nổ vào ban đêm khi hầu hết cư dân đều đang ngủ thì chưa biết điều gì có thể xảy ra.

Nguy cơ ngay tại các gia đình

Vào rạng sáng ngày 13-7-2023, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà của gia đình anh Lê Văn D. (sinh năm 1985) thuộc khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà và bùng lên dữ dội.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà dân tại khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn khiến 2 người tử vong có nguyên nhân bắt nguồn từ việc sạc xe điện không bảo đảm an toàn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong gia đình có 5 người. Hậu quả đã làm 2 người tử vong, 3 người còn lại đã may mắn thoát chết. Cơ quan chức năng đã xác định, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là do quá trình sạc pin xe điện dẫn đến cháy nổ, gây hậu qua nghiêm trọng.

Sự việc đau lòng trên là lời cảnh tỉnh cho bất cứ gia đình nào hiện đang sử dụng các phương tiện như xe máy điện, xe đạp điện, ô tô điện. Đây là những phương tiện hiện có độ “phủ sóng” tại các gia đình rất cao. Có gia đình sử dụng từ 2-3 xe máy điện, xe đạp điện. Việc sạc pin cho các phương tiện này cũng được các gia đình thực hiện vào ban đêm ngay tại nhà. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Việc sạc điện cho phương tiện ngay tại các gia đình cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được bảo đảm an toàn. (Ảnh minh họa từ internet).

Chị Nguyễn Thị Giang, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa cho biết: “Nhà tôi đã một lần xảy ra cháy trong quá trình sạc xe máy điện của con. Rất may là sự việc xảy ra vào ban ngày nên đã kịp thời dập tắt. Nếu xảy ra ban đêm, lúc cả nhà đang ngủ thì chưa biết chuyện gì có thể xảy ra. Sau sự việc, tôi đã đem 2 xe máy điện của gia đình đi kiểm tra, nhất là pin với mục đích bảo đảm an toàn khi sạc, cũng tham khảo thêm những thông tin để sử dụng bộ sạc và các sạc xe an toàn nhất, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ”.

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn PCCC

Điều đáng lo ngại hiện nay đó là các loại xe đạp điện, xe máy điện của người dân có nhiều chủng loại khác nhau, có loại xe đắt tiền (trên dưới 20 triệu đồng) và xe có giá rẻ hơn (trên dưới 10 triệu đồng). Chưa kể các loại xe điện để chung với xe máy (xăng) khác, nếu xảy ra cháy nổ trong quá trình sạc, nguy cơ hỏa hoạn lớn là rất cao.

Ban quản lý các khu chung cư cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn PCCC và các nguy cơ dẫn đến cháy nổ do việc sạc pin các loại xe điện.

Vì vậy, mức độ an toàn của pin trên các phương tiện này cũng sẽ khác nhau, đặc biệt là với các loại xe cũ, có thời gian sử dụng lâu năm. Thậm chí, đa phần người dân trong quá trình sử dụng chưa quan tâm tới việc kiểm tra hệ thống pin sạc trên phương tiện của mình, nhất là mức độ an toàn và nguy cơ cháy nổ trong quá trình sạc pin hàng ngày. Theo chủ của một số cửa hàng bán các loại xe máy điện, xe đạp điện: Khi bán xe cho khách, cửa hàng đều hướng dẫn chi tiết về quy trình sạc điện cho từng xe và khuyến cáo đưa phương tiện tới kiểm tra pin, nhất là với những xe đã đi được một vài năm. Với những xe đi lâu năm, pin sạc đã bị cũ, khi sạc dễ bị nóng, dẫn đến chập cháy, nên các cửa hàng đều khuyến cáo thay thế để bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần sử dụng pin và bộ sạc đúng quy chuẩn, bảo đảm an toàn khi sạc

Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại sạc không theo tiêu chuẩn hoặc khuyến cáo của nhà sản xuất có nguy cơ gây nóng pin trong quá trình sạc. Khi loại pin này bị nóng, dung dịch điện phân có thể bốc hơi làm ảnh hưởng không tốt đến pin, khi sạc quá mức có thể dẫn tới dò rỉ dung dịch điện phân ra ngoài, đoản mạch trong và gây cháy nổ. Các loại sạc điện này có dòng điện đầu ra đến vài chục Ampe nên khi bị chập cũng có thể dẫn đến cháy. Hơn nữa, theo khảo sát sơ bộ, các khu chung cư hay hộ gia đình thường không thiết kế ổ cắm sạc xe điện từ đầu, do đó sẽ không tính toán trước được về công suất dòng điện. Nhiều nơi để tiết kiệm chi phí chỉ bố trí dây điện nhỏ ở tầng để xe, không có aptomat riêng nên việc chập cháy do quá tải điện khi sạc pin là rất dễ xảy ra.

Các khu chung cư cần bố trí hệ thống các ổ cắm, hạ tầng đường điện đáp ứng nhu cầu sạc pin cho các phương tiện của người dân và hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh, thành trong nước gần đây, trong đó có cả những vụ cháy tại nhà dân và tại khu chung cư đã gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ mất an toàn PCCC từ việc sạc pin các loại xe điện hiện nay. Trước tình hình đó, ban quản lý các khu chung cư trên địa bàn TP Thanh Hóa đã gấp rút xây dựng kế hoạch tổng kiểm kê các loại xe điện, đồng thời kiểm tra độ an toàn của hệ thống điện, các ổ cắm điện tại các tầng hầm, tầng để xe mà người dân sử dụng để sạc điện cho phương tiện của mình.

Người dân cần thường xuyên kiểm tra độ an toàn pin xe đạp điện, xe máy điện và sạc pin đúng quy cách, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ. (Ảnh minh họa từ internet).

Để phòng tránh cháy nổ và hạn chế thiệt hại tài sản liên quan xe điện, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo người dân nên trang bị 4 kỹ năng: Thứ nhất: Cần lựa chọn, sử dụng xe điện bảo đảm chất lượng, đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm định theo quy định; tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Thứ hai: Thực hiện sạc điện theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng; không sạc điện cho phương tiện khi phát hiện thiết bị sạc hoặc phương tiện gặp lỗi; khi ắc quy, pin có dấu hiệu phù, nứt... cần thay thế ắc quy, pin mới. Sau khi sử dụng phải chờ bình điện nguội khoảng 20 phút rồi mới bắt đầu sạc, không sạc ngay sau khi chạy xe, không sạc quá 8 giờ liên tục. Trong quá trình sạc điện phải thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý ngay khi có sự cố; ngừng sạc điện trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, tuyệt đối không sạc qua đêm và không có người lớn ở nhà. Thứ ba: Không được tự ý điều chỉnh thông số kỹ thuật của phương tiện, thiết bị khác so với yêu cầu kỹ thuật của phương tiện; khi thay thế các thiết bị, linh kiện, ắc quy, pin, bộ sạc... cần lựa chọn đúng chủng loại ắc quy, pin phù hợp. Thứ tư: đối với xe ô tô điện, cần sạc tại những trạm dành cho ô tô đã được cấp phép theo quy định hoặc sử dụng bộ sạc tại nhà bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các trạm sạc điện phải được duy trì yêu cầu về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan đối với các khu vực xung quanh và trang bị phương tiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; có phương án xử lý tình huống cháy nổ tại khu vực sạc điện.

Mạnh Cường