Lực lượng công an huyện Hậu Lộc xung kích phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phát huy vai trò là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch, Công an huyện Hậu Lộc đã luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và giữ vững ổn định chính trị xã hội, an toàn cho Nhân dân.

Từ những ngày cuối tháng 8-2021, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ứng phó với đợt dịch thứ 4 bằng tinh thần cảnh giác cao nhất. Cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Hậu Lộc, nhất là công an viên tại các xã, thị trấn đã tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền, tặng vật tư chống dịch cho Nhân dân.

Trong đó, lực lượng công an viên các xã, thị trấn đã tham gia tặng hàng trăm kính chắn giọt bắn cho tiểu thương kinh doanh và lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn.

Đồng thời, phân bổ lực lượng tham gia các chốt kiểm soát liên ngành tại những điểm cửa ngõ, giáp ranh của huyện với những địa phương khác.

Từ ngày 2-9, khi huyện Hậu Lộc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, toàn lực lượng Công an vừa tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện công tác bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định trật tự trên địa bàn toàn huyện.

Theo thống kê của UBND huyện Hậu Lộc, lực lượng Công an huyện đã cử khoảng 100 cán bộ tham gia trực, gác tai 10 chốt liên ngành và 24 chốt tại các xã, thị trấn.

Đồng thời thành lập 2 tổ công tác đặc biệt tuần tra, kiểm soát linh hoạt, nhất là đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát lực lượng công an huyện đã góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội. đồng thời tham mưu và phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân.

Trương Đức - Lê Hòa