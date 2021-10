Lực lượng cảnh sát cơ động xử lý 8 trường hợp lạng lách, đánh võng trên đường

Thời gian qua, trên địa bàn TP Thanh Hóa và các địa phương lân cận xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô cố ý vi phạm trật tự ATGT, thậm chí một số đối tượng còn cố tình chống đối, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây bức xúc trong Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động ra quân xử lý quyết liệt các “quái xế”.

Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh đã rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi cố tình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn, từ đó phân công, bố trí lực lượng triển khai các phương án vây bắt với phương châm vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và các đối tượng. Theo đó, từ đầu tháng 8-2021 đến nay đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 30 thanh, thiếu niên niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 8 trường hợp có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường.

Lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm.

Thời gian tới, lực lượng CSCĐ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhân rộng mô hình phương án ra các huyện lân cận, phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thị và các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quốc Hương