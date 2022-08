Lực lượng 282 phát hiện, xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm ATGT, ma tuý, trộm cắp

Sau 2 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Tổ tuần tra 282 Công an tỉnh Thanh Hoá đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm tốt an ninh - trật tự (ANTT).

Tổ công tác liên ngành 282 tuần tra đêm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Đúng 21h, các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Quản lý hành chính thuộc Tổ tuần tra 282, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn được phân công…

Các tổ công tác này sẽ thay ca thực hiện tuần tra xuyên đêm vào tất cả các ngày trong tuần, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Đại uý Tống Văn An, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Thực hiện Kế hoạch 282 của Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng khác thực hiện tuần tra vũ trang kết hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, như gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản, tàng trữ vũ khí, vi phạm TTATGT”...

Chiến sĩ lực lượng 282 tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên các tuyến đường vào ban đêm.

Sau 2 tháng ra quân, lực lượng 282 Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, ma tuý, trộm cắp... Đặc biệt, với việc tuần tra liên tục, xuyên đêm tại tất cả các khu vực, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự, khu vực công cộng, vắng người qua lại hoặc những nơi các đối tượng phạm tội có điều kiện hoạt động… đã góp phần quan trọng kiềm chế và giảm các loại tội phạm.

Ông Lê Văn Hùng, người dân ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá cho biết: “Tôi làm công việc bảo vệ thường xuyên phải trực ca đêm, vào thời điểm đêm hôm vắng vẻ, đây là khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh. Từ ngày Tổ tuần tra 282 đi vào hoạt động, tình hình an ninh - trật tự có nhiều chuyển biến tốt, các đối tượng phức tạp hầu như không còn hoạt động”.

Sự tin yêu, ủng hộ và đánh giá cao của quần chúng Nhân dân trong tỉnh chính là động lực để các cán bộ chiến sĩ lực lượng 282 nói riêng, Công an tỉnh Thanh Hoá nói chung tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thái Thanh