Lừa bán 17 tấn vải, chiếm đoạt 150 triệu đồng

Trực tiếp đưa nạn nhân vào xưởng may xem mẫu vải, sau đó chào bán lô hàng 17 tấn vải, Phạm Quốc Minh Quân, sinh năm 1991 ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã lừa đảo, chiếm đoạt 150 triệu đồng của anh V.V.Q ở tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Phạm Quốc Minh Quân khai báo tại cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tố giác tội phạm của anh V.V.Q về việc bị đối tượng Phạm Quốc Minh Quân giới thiệu đến một xưởng may trên địa bàn xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương lừa bán một lô hàng vải may quần áo để chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận: Bản thân không phải là nhân viên xưởng may, đồng thời cũng không có lô hàng vải may quần áo nào. Tuy nhiên, Quân đã lên mạng xã hội tự xưng là người của xưởng may và chào bán lô hàng vải may quần áo. Để tạo lòng tin cho người mua, Quân đã chụp ảnh một số mẫu vải gửi cho người mua.

Sau khi thỏa thuận giá bán lô hàng là 31.000 đồng/kg, Quân hẹn anh V.V.Q (người mua lô hàng) tại xưởng may để xem và mua hàng. Đúng hẹn, Quân đã đưa anh Q đến xưởng may đóng trên địa bàn xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương và nói với quản lý xưởng may là dẫn khách vào xem vải. Sau khi xem hàng, anh Q đồng ý mua lô hàng và chuyển vào tài khoản của Phạm Quốc Minh Quân số tiền 150 triệu đồng đặt cọc. Nhận được tiền, Quân lập tức tắt điện thoại và chặn mọi liên lạc với anh Q. Biết mình bị lừa, anh Q đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Quân lên Công an huyện Quảng Xương.

Hiện Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Minh Quân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh