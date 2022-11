Liên tiếp bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

Thời gian qua Công an thành phố Thanh Hoá liên tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, khi tham gia giao thông thường để tài sản (túi xách) ở giỏ xe hoặc treo ở tay lái, đeo ở tay… Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, làm rõ, bắt nhiều đối tượng cướp giật tài sản.

Điển hình, ngày 05/10/2022 qua công tác nắm tình hình và điều tra xác minh làm rõ, Công an thành phố Thanh Hoá đã bắt giữ 2 đối tượng Trần Ngọc Thịnh, sinh năm 1991, ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hoá và Lê Văn Mạnh, sinh năm 1996, ở xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra tại phường Long Anh, TP. Thanh Hoá ngày 04/10/2022.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau lên TP. Thanh Hóa tìm người đi đường sơ hở để cướp giật tài sản. Ngoài vụ cướp giật nói trên, Thịnh và Mạnh còn khai nhận đã gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn.

Ngày 13/10/2022, Công an thành phố Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Trịnh Văn Long, sinh năm 1995 và Nguyễn Như Chung, sinh năm 1994, đều ở xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn về tội cướp giật tài sản. Đây là 2 đối tượng đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Quảng Thịnh và phường Đông Vệ. Thủ đoạn của các đối tượng là thường đi từ 2 người trở lên, lượn lờ trên các tuyến phố hoặc đoạn đường vắng người qua lại, khi phát hiện những phụ nữ đi một mình, có mang theo tài sản thì vượt lên ép đầu xe và cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua các vụ án cướp giật tài sản trên, Công an thành phố Thanh Hoá khuyến cáo: Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình; hạn chế đi lại lúc đêm khuya, những đoạn đường vắng người; đối với phụ nữ có mang túi xách, điện thoại, dây chuyền, tài sản có giá trị thì phải có biện pháp bảo vệ như: Mặc áo khoác bên ngoài, treo túi xách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe, nghe điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không treo túi xách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe.

Nếu không may bị cướp giật tài sản, người dân phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt để hạn chế rủi ro. Cẩn thận quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như: Vóc dáng, giọng nói, các đặc điểm dễ nhận biết, phương tiện sử dụng của đối tượng, biển số xe… để cung cấp cho cơ quan Công an. Khi phát hiện có đối tượng cướp giật tài sản, mọi người dân xung quanh phải hô hoán và báo ngay cho lực lượng Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Phạm Hoà