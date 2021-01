Liên tiếp bắt 5 đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản

Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt 3 vụ, 5 đối tượng liên quan đến trộm cắp và cướp giật tài sản.

Các đối tượng Vũ Trọng Trung, Ngô Hữu Hoàng và tang vật vụ án.

Ngày 23-1, chị Hoàng Thi Thu Trang, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn đang đi bộ trên đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy, cầm dao áp sát đe dọa cướp túi xách, bên trong túi có 125.000 đồng, 4 thỏi son, 1 hộp phấn, tổng trị giá khoảng 800.000 đồng. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện đã điều tra làm rõ và bắt 3 đối tượng: Vũ Trọng Trung (SN 2003), Ngô Hữu Hoàng (SN 2004) và Lê Khả Hải (SN 2006), đều trú tại thành phố Sầm Sơn là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sau khi gây ra vụ cướp ở thị xã Bỉm Sơn, đã chạy xe vào khu vực phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, dùng dao đe dọa, cướp túi xách của một phụ nữ, trong túi có khoảng 5 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Quang và tang vật vụ án.

Tiếp đó, ngày 24-1, Công an thị xã Bỉm Sơn đã điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng Trần Văn Quang (SN 1984), trú tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung là thủ phạm đã lợi dụng sơ hở trộm cắp 1 điện thoại nhãn hiệu Samsung A71 trị giá khoảng 9 triệu đồng của chị Trần Thị Thánh Huế khi đi thăm người thân tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn.

Mới nhất, ngày 26-1, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt đối tượng Vũ Trung Hòa (SN 1985) ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành có hành vi trộm cắp xe máy biển kiểm soát 36K1-2623 của anh Đỗ Văn Bình trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung giá trị khoảng 10 triệu đồng tại nhà xe cây xăng thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Minh Phương