Lấy công tác phòng cháy là chính, chiến lược, cơ bản, lâu dài; chữa cháy là trọng tâm, thường xuyên và cấp bách

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 6-4 về kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Công an có đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ và trưởng công an một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07, ngày 12-4-2021 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác PCCC vận dụng cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đến từng cơ sở, hộ gia đình.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 24.109 hộ gia đình không đảm bảo tối thiểu 2 lối thoát nạn, cần phải mở lối thoát nạn thứ 2. Trong đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 151 của Bộ Công an, 100% số hộ gia đình trên đã được tuyên truyền, kiểm tra và ký cam kết thực hiện. Đến nay đã vận động được 23.221 hộ gia đình phá dỡ lồng sắt, chuồng cọp tạo lối thoát nạn thứ 2 (đạt tỷ lệ 96,32%); vận động được 76.384 hộ gia đình tự trang bị phương tiện PCCC và CNCH.

Trong quá trình triển khai thực hiện, lực lượng Công an Thanh Hóa đã xây dựng và duy trì, nhân rộng nhiều mô hình bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ như: “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Chợ, siêu thị, TTTM đạt chuẩn về PCCC; phát động các phong trào toàn dân PCCC như: “Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC” tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “Một ngày là lính chữa cháy cho thanh, thiếu nhi”… Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC, ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đến từng cơ sở, hộ gia đình. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức về PCCC của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, người dân và người đứng đầu cơ sở.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị trong thời gian tới Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch của Bộ Công an và các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh về công tác bảo đảm an toàn PCCC nói chung, cũng như bảo đảm an toàn PCCC khu dân cư, gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu, nắm vững, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ ở cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm làm tốt công tác PCCC ở cơ sở.

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Thanh Hoá đạt được, đồng thời phân tích làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác PCCC khu dân cư, gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác đảm bảo PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn PCCC nói chung, PCCC khu dân cư, gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nói riêng, trong đó lấy công tác phòng cháy là chính, chiến lược, cơ bản, lâu dài và chữa cháy là trọng tâm, thường xuyên và cấp bách; huy động các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, người dân tham gia PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”, gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; rà soát, tổng hợp, nhân rộng mô hình, cách làm hay, bảo đảm đi vào thực chất và có giao chỉ tiêu cụ thể… từ đó ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thấp nhất số vụ và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục rà soát, kiểm tra thực tế, khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà đoàn công tác đã chỉ ra; nhân rộng những mô hình PCCC hiệu quả; phấn đấu hoàn thành đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo đúng tiến độ mà Bộ Công an đề ra.

Trong chương trình công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung.

Minh Phương