Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Những năm qua, Công an huyện Ngọc Lặc đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phương án, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ án cùng các đối tượng liên quan về sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tổng kết về công tác phòng, chống tội phạm.

Huyện Ngọc Lặc giáp ranh với nhiều huyện trong tỉnh như: Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thọ Xuân...; có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua; địa hình rừng núi phức tạp. Vì vậy, đây luôn là địa bàn các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Trước thực trạng đó, Công an huyện Ngọc Lặc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư. Lực lượng công an đã tăng cường xuống các xã, thôn xóm vừa nắm tình hình, vừa tổ chức cho Nhân dân ký cam kết, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội; tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm... Thường xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện để rà soát các vụ án ma túy, lựa chọn những vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động tại khu dân cư để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc mua bán các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy.

Cùng với đó, công an huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai hiệu quả đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân ký cam kết; quản lý, giáo dục chồng, con, người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Qua các phong trào đã phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo an ninh trật tự các xã, thị trấn cũng như vai trò, trách nhiệm của các trưởng thôn xóm, những người có uy tín trong dòng họ, khu dân cư đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt và khởi tố 13 vụ với 15 bị can, trong đó chuyển 12 hồ sơ đề nghị truy tố về tội phạm ma túy với 14 bị can. Triệt xóa 1 điểm phức tạp về ma túy tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến; đưa nhiều đối tượng đi cai nghiện tập trung...

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian tới Công an huyện Ngọc Lặc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ma túy, tác hại và cách thức nhận biết đối tượng nghiện trên địa bàn xã, thị trấn, xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình các đối tượng, đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, công an huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp giáo dục, cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy; thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Yến Vi