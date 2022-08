Khen thưởng nóng cho Công an huyện Triệu Sơn

Chiều 12-8, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Triệu Sơn đã tổ chức trao thưởng thành tích đấu tranh Chuyên án 297M triệt xóa các điểm mua bán trái phép chất ma túy cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Triệu Sơn.

Đại diện Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Triệu Sơn.

Theo đó, ngày 05 và 06/8/2022, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Phòng PC04, PK02 đã tổ chức phá thành công chuyên án chung mang bí số 297M, đồng loạt khám xét 06 điểm, bắt giữ 09 đối tượng mua bán trái phép ma túy trên các địa bàn huyện Triệu Sơn. Điều tra mở rộng, Ban Chuyên án đã khám xét 12 điểm mua bán ma túy tại địa bàn các huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hậu Lộc và thành phố Thanh Hóa, thu giữ trên 150 gam heroin, hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, 285 triệu đồng, 01 xe ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu, Công an huyện Triệu Sơn đã triệt xóa được 18 điểm, bắt giữ 22 đối tượng và đang tiếp tục điều tra, mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả phá chuyên án trên là thành tích, chiến công xuất sắc của Công an huyện Triệu Sơn trong thực hiện Cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý.

Các đại biểu tham dự lễ trao thưởng.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn trao thưởng cho Công an huyện.

Để kịp thời động viên và biểu dương, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an huyện Triệu Sơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an huyện Triệu Sơn, trao tặng giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn trao thưởng nóng 50 triệu đồng cho Công an huyện Triệu Sơn, trao thưởng 20 triệu đồng cho cán bộ Viện kiểm sát Nhân dân huyện, tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Lê Anh