Hoằng Hóa mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh - trật tự

Công an huyện Hoằng Hóa vừa phát động lễ ra quân thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện đã triển khai Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về ra quân tấn công trấn áp tội phạm; kế hoạch của Trưởng Công an huyện về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công bố Quyết định thành lập và phân công trách nhiệm Ban chỉ đạo, các tổ công tác phụ trách địa bàn trong đợt cao điểm.

Trung tá Lê Văn Phong, Trưởng Công an huyện phát lệnh ra quân, yêu cầu toàn thể lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đợt ra quân diễn ra từ ngày 18-12-2020 đến ngày 18-02-2021, các đội nghiệp vụ Công an huyện và lực lượng công an 37 xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến cầm đồ, “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, buôn bán pháo nổ…

Thế Khải