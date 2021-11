Hoằng Hóa: Liên tiếp bắt giữ các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc

Thực hiện công tác trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh - trật tự, lực lượng Công an trên địa bàn huyện Hoằng Hóa liên tiếp bắt giữ các đối tượng vi phạm về ma túy và cờ bạc.

(Ảnh minh họa)

Thời gian qua Công an các xã Hoằng Quỳ, Hoằng Đức và thị trấn Bút Sơn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy... Điển hình, ngày 11-11-2021, qua công tác nắm tình hình Công an xã Hoằng Đức đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Viết Giang, sinh năm 1999 ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đang tàng trữ 1 gói bột trắng ngà (nghi là heroin) cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tại trụ sở Công an xã Hoằng Đức, Nguyễn Viết Giang khai nhận do nghiện ma túy nên đã xuống thành phố Thanh Hóa mua ma túy về Hoằng Hóa để sử dụng. Vụ việc đã bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong những ngày qua Công an huyện Hoằng Hóa và Công an xã Hoằng Xuyên đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Thị Huyền, sinh năm 1982 ở xã Hoằng Xuyên đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô, đề... Tại chỗ, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 1 máy laptop, 5 bảng ghi lô đề và gần 19 triệu đồng tiền mặt. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 11-2021 đến khi bị bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyền đã tổ chức cho các con bạc đến đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh