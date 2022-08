Hiệu quả từ những mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở TP Thanh Hóa

Nhằm phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên ở khu dân cư, những năm gần đây, các phường, xã của TP Thanh Hóa đã triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Mô hình “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn phường Đông Vệ.

Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, lại thuận lợi về giao thông nên TP Thanh Hóa không chỉ có sức hút lớn về đầu tư, mà các hoạt động thương mại luôn diễn ra sôi động. Và đó cũng chính là “môi trường” tiềm ẩn gây mất ANTT, trật tự an toàn xã hội. Theo thống kê, hằng năm, số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự trên địa bàn thành phố chiếm từ 30 - 40% tổng số vụ việc trên toàn tỉnh. Trong đó, nổi lên là các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy... Đặc điểm của các loại tội phạm trên thường hoạt động vào ban đêm để né tránh sự phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng, đây cũng là khoảng thời gian người dân thường có nhiều sơ hở để các đối tượng hoạt động phạm tội. Qua khảo sát, đánh giá, Công an TP Thanh Hóa nhận thấy lực lượng công nhân môi trường thường xuyên làm việc vào ban đêm trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, có điều kiện nắm bắt thông tin về hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vào các khung giờ nhạy cảm. Do đó, lực lượng công nhân môi trường có thể trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Theo đó, Công an thành phố đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23-10-2020 về xây dựng mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”. Ngày 24-3-2021, UBND TP Thanh Hóa tổ chức ra mắt mô hình. Cùng với lực lượng công an của các phường, xã, tham gia mô hình còn có 402 công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị, HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”, Công an thành phố đã tổ chức hướng dẫn pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, cách nhận diện tình hình, đối tượng, phương pháp thu thập tin về tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác để cung cấp cho lực lượng công an và xử lý các tình huống phòng vệ trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hình thức khác nhau như: In logo mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra” kèm theo số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố và của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị trên 1.534 xe chở rác. Đồng thời, lập các nhóm zalo, facebook kết nối giữa Công an thành phố với lực lượng công nhân để thuận tiện trong việc trao đổi, nắm tình hình ANTT và hoạt động của mô hình. Qua 1 năm đi vào hoạt động mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra” đã phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, lực lượng công nhân môi trường đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 1.000 tin báo các loại, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó, có hàng trăm nguồn tin được chuyển hóa để phục vụ cho công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý tội phạm. Qua nguồn tin của công nhân, lực lượng công an đã bắt khởi tố 11 vụ mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy; bắt khởi tố 11 vụ về hành vi trộm cắp; bắt khởi tố 5 vụ về cố ý gây thương tích; phát hiện, giao nộp 3 khẩu súng côn xoay, 534 viên đạn chưa qua sử dụng, 4 vỏ đạn và các loại dao, kiếm. Nhờ vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng giảm rõ rệt.

Để tăng cường công tác giữ gìn ANTT, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữa tháng 6-2021, phường Đông Vệ đã ra mắt mô hình “Camera giám sát ANTT”. Từ nguồn đóng góp tự nguyện của Nhân dân kết hợp nguồn ngân sách Nhà nước, Ban Chỉ đạo mô hình mô hình “Camera giám sát ANTT” đã làm việc với nhà thầu tiến hành kiểm tra, giám sát, thi công, lắp đặt được 96/96 mắt camera khép kín trên toàn địa bàn. Đồng thời, bố trí phòng điều hành hệ thống camera giám sát tại trụ sở công an phường. Nhờ hoạt động ổn định, với tỷ lệ hiển thị hình ảnh đạt trên 95%, giám sát 24/24 giờ, hệ thống “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn phường Đông Vệ đã phát huy tác dụng trong việc giúp lực lượng công an giải quyết các vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật. Kết quả, hệ thống “Camera giám sát ANTT” đã cung cấp hơn 50 lượt dữ liệu điện tử cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị địa bàn lân cận trong xác minh, truy xét tội phạm. Bên cạnh việc tạo nên diện mạo, cảnh quan mới trong kiến thiết đô thị, hướng tới đô thị thông minh, mô hình “Camera giám sát ANTT” ở phường Đông Vệ đã và đang góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, mang lại sự hài lòng của người dân. Song song với mô hình “Camera giám sát ANTT” ở phường Đông Vệ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn 34 phường, xã của thành phố. Đến nay, toàn thành phố có 22/34 phường, xã đã lắp đặt và đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống “Camera giám sát ANTT”. Một số phường đã lắp đặt, phủ kín “Camera giám sát ANTT” là Điện Biên, Đông Thọ, Lam Sơn. Cùng với đó, các phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã củng cố kiện toàn và nhận rộng được 46 mô hình giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Những mô hình giữ gìn ANTT ở các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đã và đang huy động được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hiệu quả của các mô hình giữ gìn ANTT đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là sớm xây dựng “Thành phố bên bờ sông Mã” trở thành đô thị thông minh, văn minh hiện đại.

Bài và ảnh: Hòa Bình