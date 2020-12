Hiệu quả từ mô hình “Tổ an ninh công nhân”

Những năm gần đây, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được triển khai và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, tiêu biểu như mô hình “Tổ an ninh công nhân”.

Lễ ra mắt mô hình “Tổ an ninh công nhân” trong doanh nghiệp FDI tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa).

Thực hiện quy chế phối hợp, tháng 7–2017, Ban Dân vận Thành ủy, Công an TP Thanh Hóa và Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ an ninh công nhân” trong 3 doanh nghiệp FDI tại Khu Công nghiệp Hoàng Long, với 14 tổ an ninh công nhân gồm 85 thành viên. Trong đó Công ty TNHH Giầy Aleron thành lập 5 tổ an ninh công nhân với 23 thành viên tham gia. Các tổ đã tích cực tuyên truyền cho công nhân, người lao động trong công ty hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, nắm bắt kịp thời tình hình trong công nhân, lao động, đấu tranh lên án các hành động sai trái, không để công nhân bị xúi giục, kích động. Sau hơn 3 năm hoạt động, mô hình “Tổ an ninh công nhân” tại Công ty TNHH Giầy Aleron đã phát huy hiệu quả. Các tổ an ninh công nhân đã cung cấp trên 50 nguồn tin có giá trị giúp công đoàn hòa giải kịp thời các vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ công nhân, giữa công nhân với chủ doanh nghiệp. Ngoài ra các tổ an ninh công nhân còn cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Mô hình “Tổ an ninh công nhân” hiện được áp dụng tại 44 doanh nghiệp thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 19 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thành viên của tổ an ninh công nhân bao gồm những công nhân, cán bộ công đoàn được lựa chọn, để tham gia tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho công nhân. Các tổ an ninh công nhân được phân đều trong các phân xưởng sản xuất, để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình làm việc, sản xuất. Hoạt động của tổ an ninh công nhân là tuyên truyền ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cho công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn. Vận động người lao động đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất an ninh trật tự, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại nơi làm việc. Tổ chức nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại doanh nghiệp để kịp thời phối hợp với các lực lượng công an bảo vệ mục tiêu triển khai phương án bảo vệ mục tiêu, giữ gìn an ninh trật tự không để xảy ra mất an toàn an ninh trật tự... Từ năm 2017 đến nay, thông qua mô hình này ý thức chấp hành pháp luật của công nhân, người lao động được nâng lên, đã phát hiện và hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ công nhân, cung cấp cho lực lượng công an, công đoàn ngăn chặn, giải quyết ổn thỏa gần 40 vụ việc có dấu hiệu đình công, biểu tình, ngưng việc tập thể trái pháp luật. Cụ thể, 5 trường hợp làm việc tại Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam - Chi nhánh Triệu Sơn có hành vi kích động, kêu gọi công nhân đặt mua áo cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam để tham gia biểu tình tại Hà Nội; 10 đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong các vụ đình công tại Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam và Công ty TNHH giầy Rollsportl 2; qua công tác phối hợp với doanh nghiệp phát hiện, bắt giữ và xử lý trường hợp Nguyễn Văn Quang là công nhân Công ty TNHH giầy Rollsportl 1 (Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa) viết bài, đăng tải, chia sẻ, phát tán trên facebook cá nhân với nội dung xuyên tạc, phản động, kích động kêu gọi biểu tình...

Qua hoạt động thực tiễn cho thấy, mô hình “Tổ an ninh công nhân” đã, đang phát huy hiệu quả tích cực trong các doanh nghiệp, người lao động đã đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất an ninh trật tự, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại nơi làm việc... từ đó góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Yến Vy