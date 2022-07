Hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống”

Gần một năm nay, mô hình “Tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống” đã trở nên quen thuộc đối với người dân xã Thái Hòa (Triệu Sơn). Thông qua mô hình này đã khơi dậy nét đẹp trong đời sống văn hóa xóm làng, góp phần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Tiếng kẻng đã dần trở thành người bạn đồng hành vì sự bình yên của người dân nơi đây.

Công an xã Thái Hòa (Triệu Sơn) xuống cơ sở nắm bắt tình hình an ninh trật tự.

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống” ở xã Thái Hòa được xây dựng từ tháng 9-2021 do Công an xã Thái Hòa chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện. Theo đó, trên địa bàn xã đã lắp đặt 11 kẻng, trong đó kẻng chính được đặt ở trước trụ sở UBND xã, 10 kẻng còn lại được đặt tại nhà tổ trưởng các tổ an ninh trật tự (ANTT). Vào 22 giờ hàng ngày, tiếng kẻng báo yên sẽ vang lên để báo hiệu, nhắc nhở người dân hạn chế đi ra đường, không tập trung đông người vào lúc đêm khuya, đồng thời nâng cao ý thức và nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng gian như kiểm tra tài sản, khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ. Sau tiếng kẻng, các tổ an ninh xã hội sẽ đi tuần tra ANTT. Theo quy ước, khi tiếng kẻng vang lên nhiều hồi dồn dập là thông báo có vấn đề phức tạp về ANTT như phát hiện đối tượng trộm cắp, đánh nhau, báo cháy nổ, báo cứu nạn cứu hộ... Lúc này, các tổ tự quản cùng người dân sẽ tập trung tại khu vực có vụ việc xảy ra để kịp thời ứng phó.

Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân thôn Thái Phong, chia sẻ: “Đối với gia đình tôi, tiếng kẻng rất có hiệu quả, đặc biệt nó tạo cho mọi người lối sống có giờ giấc. Hằng ngày, khi kẻng báo yên thì mọi người dừng hoạt động, dành thời gian nghỉ ngơi bảo đảm sức khỏe và khi nghe tiếng kẻng báo động thì dù có bận đến đâu, những người lớn trong nhà cũng tập trung tại nơi xảy ra vụ việc để tham gia giải quyết cùng chính quyền và bà con lối xóm”. Còn với gia đình anh Nguyễn Thanh Hải, cũng trú tại thôn Thái Phong thì tiếng kẻng đã trở thành một âm thanh quen thuộc và cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày. Anh Hải bộc bạch: “Trước đây khi mới nghe tiếng kẻng, gia đình tôi thấy chưa quen, thậm chí còn thấy khó chịu bởi những âm thanh chói tai ấy. Thế nhưng, đến bây giờ, tiếng kẻng không chỉ giúp gia đình tôi sinh hoạt nền nếp hơn mà còn tạo cho lớp thanh niên chúng tôi những thói quen tốt. Chẳng hạn, trước kia tôi và bạn bè tụ tập vui chơi thường ít khi để ý đến giờ giấc. Nhưng từ khi trong thôn có tiếng kẻng, mỗi lần bạn bè gặp gỡ, tổ chức nhậu nhẹt dù có vui đến mấy thì lúc kẻng vang lên nhắc nhở mọi người đều giải tán ai về nhà nấy, tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn”.

Đại úy Trần Xuân Huy, Trưởng Công an xã Thái Hòa, cho biết: “Tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống” là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân. Ban đầu khi mới triển khai mô hình, người dân chưa quen với tiếng kẻng nhưng đến nay khi tiếng kẻng vang lên là người dân yên tâm. Từ khi triển khai mô hình, số vụ trộm cắp, đánh nhau đã giảm 90%. Đặc biệt thông qua mô hình này, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Thái Hòa đã ngày càng lan tỏa. Tinh thần, trách nhiệm và ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Ngoài mô hình này, hiện nay xã Thái Hòa đang tập trung nâng cấp mô hình “Camera về ANTT” và xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”... Thông qua đó tập hợp và phát huy sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, quần chúng Nhân dân đã cung cấp nhiều tin tố giác tội phạm quan trọng, giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để bùng phát thành vụ việc lớn, ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương.

Việc thực hiện mô hình “Tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống” không chỉ góp phần đưa sinh hoạt của người dân đi vào nền nếp, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư mà còn phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong việc tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thời gian tới, công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương