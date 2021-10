Hệ lụy khi tệ nạn “lô đề” biến tướng dưới hình thức công nghệ cao

Không còn phải giao dịch trực tiếp và ghi ra giấy như trước nữa, giờ đây việc chơi lô, đề đã trở nên quá dễ dàng khi chỉ cần tin nhắn SMS, mạng xã hội facebook, zalo... Tệ nạn này đang trở thành nỗi ám ảnh, nỗi đau của nhiều gia đình.

Đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề công nghệ cao với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng do Phạm Ngọc Long (sinh năm 1996 ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn) cầm đầu đã bị cơ quan công an triệt phá. (Ảnh: Thái Thanh)

Qua tìm hiểu, để ghi lô đề, chỉ cần gửi tin nhắn (SMS, zalo, facebook…) tới một người đầu mối. Hàng ngày, đầu mối này có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ “đơn hàng” của khách sau đó gửi về kẻ cầm đầu đường dây như hình thức “nộp bảng” theo cách thức cũ. Hoạt động thanh toán, giao dịch tiền đánh lô đề hay trả thưởng cũng chủ yếu được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản, nhất là đối với các đối tượng “chơi lớn”. Cách chơi khá tinh vi này bảo đảm nhanh gọn, thuận lợi cho cả người chơi lẫn chủ đường dây và quan trọng nhất là để đối phó với lực lượng chức năng.

Để đẩy mạnh hoạt động, nhiều đường dây lô đề còn cho ra đời hàng loạt tài khoản, fanpage trên mạng xã hội facebook chuyên tư vấn về lô đề hàng ngày… Thậm chí, nhiều đối tượng còn hack các tài khoản facebook của nhiều cá nhân, biến thành các trang chuyên lôi kéo thêm người chơi, tư vấn nhiệt tình hàng ngày. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự biến tướng ngày càng tinh vi, phức tạp của tệ nạn lô đề hiện nay.

Anh V.Đ.S, làm nghề xây dựng ở TP Thanh Hóa - người từng có “thâm niên” chơi lô đề cho biết: Lúc đầu tôi cũng chỉ chơi cho vui, tìm kiếm chút may mắn nên cũng bỏ vài chục nghìn thôi, bởi so với xổ số, chơi lô đề dễ trúng hơn. Cách chơi công nghệ cao càng khiến tôi “máu” hơn, muốn chơi lớn hơn nên tôi đã đi vay thêm tiền để đánh. Dù đã bỏ lô đề vài năm nay song hiện tôi vẫn còn nợ một số tiền rất lớn, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Hoạt động của các đường dây lô đề đã đem tới những hệ lụy, nỗi đau cho nhiều gia đình. Điều rất đáng lo ngại hiện nay đó là sự tham gia vào các đường dây này của các đối tượng thanh, thiếu niên ngày càng tăng.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an các địa phương đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề, điều đáng nói là các đường dây bị triệt phá đều áp dụng công nghệ cao, có số tiền giao dịch hàng tỷ đồng. Điển hình như vào tháng 8-2021 Công an thị xã Nghi Sơn đã đấu tranh triệt phá 2 đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề công nghệ cao với số tiền giao dịch hàng tỷ tỷ đồng. Đường dây thứ nhất do Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1983 ở tiểu khu 2, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn cầm đầu) có giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày. Đường dây thứ 2 do Phạm Ngọc Long (sinh năm 1996 ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn cầm đầu). Tháng 7-2021, Công an huyện Quảng Xương vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số lượng lớn do Ngô Đức Tân, sinh năm 1989 ở xã Quảng Nham cầm đầu. Đường dây này có số tiền giao dịch hàng ngày trên 1 tỷ đồng. Cũng trong tháng 7-2021, Công an huyện Hoằng Hóa đã phá Chuyên án 621D, đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới hơn 5 tỷ đồng do Hoàng Văn Đông, sinh năm 1979 ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa cầm đầu… Ngoài ra, còn nhiều đường dây có quy môn nhỏ hơn với giao dịch hàng trăm triệu đồng/ngày cũng đã bị lực lượng công an trên địa bàn tỉnh triệt phá. Qua các vụ án triệt phá, có một thực tế đáng lo ngại là kẻ cầm đầu, các đối tượng tham gia các đường dây lô đề công nghệ cao hiện nay có độ tuổi ngày càng trẻ hơn.

Sự vào cuộc của lực lượng công an là rất quyết liệt, mặc dù vậy triệt phá đường dây này sẽ mọc ra đường dây khác với sự biến tướng khôn lường, vì vậy cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương và từng gia đình.

Mạnh Cường