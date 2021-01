Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an ninh - trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo ANTT Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 và chúc Tết tại huyện Quan Sơn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà đã trực tiếp đến thăm nơi làm việc của CBCS Công an các xã Trung Thượng, Na Mèo và thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Tại các đơn vị, đồng chí đã được nghe chỉ huy Công an các xã và lãnh đạo Đồn biên phòng báo cáo tình hình kết quả triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; báo cáo tình hình và những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống ma túy, ngăn ngừa tình trạng nhập cảnh trái phép khi tình hình dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp.

Sau khi nghe báo cáo, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn của CBCS Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã và các CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Đồng thời chia sẻ những khó khăn của CBCS công an xã chính quy, CBCS Đồn Biên phòng thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 và tình trạng xuất nhập cảnh trái phép đang có những diễn biến hết sức phức tạp.

Chỉ đạo nhiệm vụ công tác, đồng chí yêu cầu CBCS các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biên pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tốt nhất ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, phòng chống pháo trong dịp Tết, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch; làm tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán các loại hàng lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt nhấn mạnh lực lượng công an chính quy ở các xã cần phải chú trọng xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, không ngừng tự đào tạo, tự bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, năng lực công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ lực lượng Công an cả về vật chất, tinh thần để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt là quan tâm tạo điều kiện xây dựng trụ sở Công an xã và cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy được điều động về xã để CBCS yên tâm công tác .

Làm việc với Công an huyện Quan Sơn, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị. Trong đó đặc biệt biểu dương tinh thần chủ động tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh của Giám đốc về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện cần tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tốt nhất tình hình ANTT trên địa bàn; quan tâm đến đội ngũ CBCS Công an chính quy được điều động xuống đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn. Trước mắt, đơn vị tăng cường lực lượng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội để góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống pháo trái phép trong dịp Tết, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

