Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại TP Sầm Sơn

Tối 22-4, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 sẽ diễn ra. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và Nhân dân dự Lễ kỷ niệm, chiều 18-4 Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại Sầm Sơn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Trực tiếp đi kiểm tra thực địa tại khu vực Quảng trường biển - nơi tổ chức Lễ kỷ niệm, sau khi nghe các đơn vị báo cáo các phương án phân công, bố trí lực lượng bảo đảm ANTT buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã chỉ đạo Công an thành phố Sầm Sơn và các đơn vị được phân công theo chức năng, nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, quy trình, chế độ công tác, bám sát các chốt, địa bàn đã được phân công, chủ động triển khai nghiêm túc, có hiệu quả phương án bảo đảm ANTT, ATGT của Giám đốc Công an tỉnh. Phối hợp với các lực lượng tại chỗ hướng dẫn, sắp xếp phương tiện cho các đại biểu và Nhân dân về dự lễ, đồng thời bố trí các tổ, chốt tuần tra kết hợp với cố định để phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, chống tai nạn và ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cháy, nổ và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật… với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của buổi lễ.

Riêng Công an thành phố Sầm Sơn cần huy động tối đa Công an các phường, xã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh tăng cường triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT. Duy trì tốt các tổ tuần tra vũ trang phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tuyệt đối không được để xảy ra các vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ” gây phức tạp ANTT. Trong đó các lực lượng cần đặc biệt chú ý tới phương án chống ùn tắc giao thông trước và sau lễ kỷ niệm.

Phạm Hoà