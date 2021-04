Đồn Biên phòng Bát Mọt nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới

Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492km đường biên giới với 9 mốc quốc giới (từ 350 đến 358) phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, có cặp cửa khẩu phụ là Khẹo – Thà Láu. Trên địa bàn xã Bát Mọt có 8 bản, với 881 hộ/3.959 nhân khẩu sinh sống. Các hộ dân sinh sống tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường, Kinh, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt đến tận các hộ dân trong bản để tuyên truyền PBGDPL.

Với phương châm 5 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên cột mốc” và 4 bám “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành triển khai phổ biến nội dung các văn bản pháp luật, như: Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Hôn nhân và Gia đình, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... tới Nhân dân.

Trung tá Thịnh Văn Kiên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết: Xác định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững, đồn đã lựa chọn các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với địa bàn và đối tượng tuyên truyền, như: lồng ghép các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật mới ban hành vào các buổi họp thôn, bản. Ngoài ra, để phục vụ công tác tuyên truyền, ngoài những tài liệu do cấp trên cung cấp, đồn đã chủ động biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền phù hợp với thực tế địa bàn nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền cả thường xuyên và đột xuất. Hằng tháng, đơn vị duy trì tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ xã, thôn, qua đó, nhận thức pháp luật của bà con khu vực biên giới được nâng cao, tình hình vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

Những năm trước, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu thường xuyên lén lút lợi dụng tình hình dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, kích động bà con, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tình trạng di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật và một số hoạt động của bọn tội phạm, như: Buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ... thường xuyên xảy ra, gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước tình hình đó, đảng ủy, ban chỉ huy đồn đã huy động tối đa cán bộ trực tiếp xuống cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con tại các bản, nhất là các bản giáp biên giới. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong định hướng, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, hằng năm Nhân dân đã cung cấp cho đơn vị hàng trăm nguồn tin có giá trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành được 22 lần cho 3.560 lượt người dân trên địa bàn xã Bát Mọt nghe; phối hợp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho công chức xã, giáo viên các trường học, ban quản lý các thôn, bản, công an viên, dân quân tự vệ của 8/8 thôn, bản xã Bát Mọt với 170 lượt người tham gia. Tập trung giáo dục sâu rộng cho Nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồn cũng đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng và phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, phong trào đấu tranh phòng chống tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, bà con Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho đồn 52 tin, trong đó có 36 tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đơn vị phát hiện, bắt và xử lý 8 vụ/22 đối tượng, chủ yếu là các hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, vận chuyển lâm sản trái phép. Xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ/20 đối tượng, thu 58,5 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, tuyên truyền, vận động thu hồi được 10 khẩu súng săn tự chế. Phối hợp với Công an huyện Thường Xuân kiểm tra bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng mua bán trái phép linh kiện súng săn qua đường bưu điện.

Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL của Đồn Biên phòng Bát Mọt, Nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bà con luôn tin tưởng, tích cực, sẵn sàng tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tiến Đông