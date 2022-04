(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn, Công an huyện Quảng Xương và các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1998 ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân, khiến dư luận hoang mang.

{title} Đối tượng gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản sa lưới Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn, Công an huyện Quảng Xương và các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1998 ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân, khiến dư luận hoang mang. Đối tượng Nguyễn Văn Hai. Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ đầu tháng 4-2022 đến nay trên địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo găng tay, lợi dụng sơ hở của các nhà dân khi đi ngủ không khóa cửa hoặc khóa không chắc chắn để đột nhập vào nhà sau đó lục lọi, tìm kiếm điện thoại di động, tiền và các đồ vật có kích thước nhỏ nhưng có giá trị để trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra, xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1998 ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là đối tượng lao động tự do, đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tính đến khi bị bắt Nguyễn Văn Hai đã gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Anh Phương

Từ khóa: Điện thoại di độngĐiều tra làm rõTội trộm cắp tài sảnQuảng XươngNghi Sơn