Để thành phố luôn bình yên

Những năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của tỉnh, TP Thanh Hóa cũng có sự đổi thay rõ nét. Cùng với sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt, TP Thanh Hóa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Vì thế, thành phố luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an TP Thanh Hóa phát tờ rơi, tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự đến người dân.

Xã Long Anh là địa bàn đông dân cư, lại giáp ranh với Khu Công nghiệp Hoàng Long, nhiều dự án đô thị lớn của tỉnh cũng đã được quy hoạch và sẽ triển khai trong thời gian tới nên luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Hiện nay, toàn xã có 22 đối tượng đang trong diện quản lý, trong đó có 10 đối tượng liên quan đến ma túy, 4 đối tượng tù tha, 5 đối tượng chấp hành án treo và 3 đối tượng cải tạo không giam giữ. Để giữ vững ANTT, hằng năm, UBND xã Long Anh đều ban hành kế hoạch và triển khai đồng bộ từ xã đến các thôn. Công tác tuyên truyền về hoạt động của tội phạm được thực hiện thường xuyên, đồng thời công khai số điện thoại trực ban của công an xã, số điện thoại của trưởng công an xã và lắp đặt ở mỗi thôn, điểm công cộng các hòm thư góp ý để người dân tham gia tố giác tội phạm. Lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với ban cán sự và các đoàn thể của thôn để gặp gỡ, gọi hỏi răn đe các đối tượng, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xảy ra. Ngoài mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, vào dịp lễ, tết hoặc các đợt cao điểm, lực lượng công an, quân sự phối hợp với các lực lượng nòng cốt ở cơ sở tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân trấn áp tội phạm trên các tuyến đường, khu vực phức tạp về ANTT. Với tinh thần chủ động cùng nhiều giải pháp được triển khai, ANTT trên địa bàn xã Long Anh luôn được giữ vững.

TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh nên luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Tội phạm ma túy hoạt động dưới nhiều hình thức; lứa tuổi thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới có chiều hướng tăng, dẫn đến phạm tội hình sự. Hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi cao núp bóng dưới các hình thức như công ty tài chính, cầm đồ... làm phát sinh các loại tội phạm khác. Tình trạng tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, sản xuất hàng giả, vi phạm trong lĩnh vực môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tăng... Trước tình hình đó, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm chắc tình hình, đề ra các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các Chỉ thị số 04, 06, 09 và 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, trộm cắp và tuyên truyền nâng cao ý thức Nhân dân. Công an thành phố tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; các phường, xã huy động các lực lượng nòng cốt tại địa phương tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra Nhân dân, tham gia cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, các đối tượng được đặc xá, tha tù và các đối tượng nghiện hút trên địa bàn.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, chú trọng đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia gìn giữ ANTT, tố giác tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông; ký kết chương trình phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên, các ban, ngành trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng cựu chiến binh tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; phối hợp với đoàn thanh niên tuyên truyền Luật Giao thông trong đoàn viên, thanh niên, học sinh; phối hợp với Hội LHPN trong phòng chống ma túy và quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật; phối hợp với Ban Dân vận tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”... Hiện nay, thành phố có 36 loại mô hình tự quản về ANTT đang hoạt động và phát huy hiệu quả. Trong đó, có 3 mô hình được nhân rộng ra phạm vi toàn thành phố là mô hình “Tổ an ninh công nhân” trong các doanh nghiệp FDI thuộc Khu Công nghiệp Hoàng Long và Khu Công nghiệp Lễ Môn; liên kết “Phường – cơ quan – đơn vị” ở phường Điện Biên và mô hình “Phường - trường - viện” ở phường Đông Thọ.

Cũng trong năm qua, TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân giai đoạn 2016–2020”, giúp các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Thành lập quỹ từ thiện doanh nhân với ANTT, tạo nguồn vốn hỗ trợ công tác tái hòa nhập cộng đồng và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, đề án, kế hoạch của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy trên địa bàn.

Bài và ảnh: Thu Vui