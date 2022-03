Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” năm 2022.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: Trong những năm qua, chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Công an với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các nội dung chương trình đều được triển khai và tổ chức thực hiện cả về chiều sâu và bề rộng; mỗi cấp đều cụ thể hóa thành những nội dung sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được; nêu lên một số hạn chế, tồn tại, thiếu sót, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới Công an, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tổ chức quán triệt triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, tập trung đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ ở các địa bàn tôn giáo, dân tộc, địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT; tổ chức phát động phong trào toàn dân thi đua thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày hội đại đoàn kết”, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT.

Mai Hà