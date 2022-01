Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh - trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sáng 21-1, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh - trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí ở Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí những thành tích nổi bật của lực lượng trong năm 2021 và kết quả 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, nổi bật là một số kết quả đạt được trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; công tác phòng, chống tội phạm; quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, trong 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, siết chặt quản lý đối với công dân xuất nhập cảnh vào địa bàn; phát hiện, điều tra, xử lý 120 vụ, 256 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội…

Với nhiều kết quả đạt được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021.

Tại hội nghị, phóng viên, nhà báo đã đề xuất Công an tỉnh quan tâm nhiều hơn đến việc cung cấp thông tin cho báo chí để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Nhất là trước các vấn đề mới, nóng, nổi cộm, cần có cơ chế phát ngôn phù hợp để kịp thời cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí nắm bắt, tuyên truyền.

Công an tỉnh cũng cần chú trọng đẩy mạnh triển khai phương án, biện pháp chấn chỉnh trình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là xử lý nghiêm vi phạm về xe quá khổ, quá tải.

Cần có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm về pháo nổ, nhất là pháo không rõ nguồn gốc, pháo lậu.

Tiếp tục tăng cường đấu tranh đối với tội phạm lợi dụng công nghệ cao để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Quan tâm điều tra, xử lý nghiêm vấn nạn ném “bom bẩn” vào nhà dân.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ của các cơ quan báo chí đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh trong thời gian qua; đồng thời trân trọng tiếp thu những ý kiến, đề xuất, góp ý của các phóng viên, nhà báo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn lực lượng Công an tỉnhThanh Hóa tiếp tục chủ động, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; tệ nạn xã hội; vi phạm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ... vì vậy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; phản bác các thông tin xấu, độc, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh - trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lê Phượng