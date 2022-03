Đấu tranh với tội phạm ma túy vùng biên

Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biên giới luôn là cuộc chiến với nhiều khó khăn, nguy hiểm, song với tinh thần chiến đấu dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm trong đấu tranh, trấn áp với loại tội phạm nguy hiểm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Đối tượng Hà Văn Thêm tại cơ quan điều tra.

Cuộc chiến thầm lặng

Đứng chân trên địa bàn xã Tam Chung (Mường Lát), Đồn Biên phòng Tam Chung quản lý 7,347km đường biên với 4 mốc quốc giới, tiếp giáp huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đây là địa bàn được biết đến với sự phức tạp của nạn buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy khi số người nghiện ở xã có từ độ tuổi thanh, thiếu niên, người trưởng thành, người già... có mối quan hệ dòng tộc, thân tộc 2 bên biên giới. Lợi dụng vấn đề đó, các đối tượng trong tỉnh đã móc nối với các đối tượng ở ngoại biên buôn bán trái phép chất ma túy, đặc biệt là ở các bản giáp biên...

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung đã đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên biên giới, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án, ngăn chặn, giảm thiểu lượng ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Trong năm 2021, Đồn Biên phòng Tam Chung đã trực tiếp phá 4 vụ, bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng, thu giữ 10,369 gam heroin, 198,5 viên hồng phiến (20,028 gam), 7,332 gam nhựa thuốc phiện; phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công 2 chuyên án lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

Phần lớn các đối tượng do Đồn Biên phòng Tam Chung bắt giữ đều hoạt động tinh vi, chống trả rất quyết liệt khi bị phát hiện. Ví như gần đây nhất, ngày 5-3-2022, tổ công tác của Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với các lực lượng công an trên địa bàn phát hiện, bắt giữ đối tượng Hà Văn Thêm, sinh năm 1976 ở bản Lát, xã Tam Chung, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 17,271 gam heroin, 17,065 gam ma túy tổng hợp.

Thiếu tá Lê Thế Chiến, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Tam Chung cho biết, Hà Văn Thêm là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, rất gian manh. Thời gian gần đây, y có dấu hiệu móc nối với các đối tượng khác vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, việc đấu tranh, bắt giữ đối tượng cùng tang vật gặp rất nhiều khó khăn, bởi Thêm vốn là người bản địa, am hiểu đường đi, lối lại ở khu vực biên giới, lại nghiện ngập, luôn có thái độ bất cần, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ. Vì thế, tổ công tác phải theo dõi, mật phục nhiều ngày mới có thể bắt giữ đối tượng Hà Văn Thêm. Tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, tên Thêm đã chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy quay đầu bỏ chạy. Trong lúc vật lộn, đối tượng đã rút hung khí lao về phía tổ công tác nhưng may mắn không ai bị thương.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28-5-2021 tại địa phận bản Ón, xã Tam Chung, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Đồn Biên phòng Tam Chung phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng Thị Công, sinh năm 1982, ở bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) đang tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu khoảng 7 gam heroin và 20 viên ma túy tổng hợp. Cùng ngày, cũng tại bản Ón, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị tiếp tục bắt quả tang đối tượng Thào Thị Mái, sinh năm 1969, ở bản Trung Thắng, xã Mường Lý (Mường Lát) đang tàng trữ trái phép khoảng 5 gam heroin và 174 viên ma túy tổng hợp. Qua công tác lấy lời khai ban đầu, 2 đối tượng khai nhận đã mua số ma túy nói trên của một người đàn ông không rõ tên, tuổi, quê quán để mang về bán kiếm lời.

Việc bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy, nhất là giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Tam Chung đã và đang góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng biên và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công

Theo Thiếu tá Lê Thế Chiến, tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Tam Chung có hàng chục đối tượng nghiện, mãn hạn tù và đang chấp hành án. Nhận thức của đồng bào dân tộc hạn chế, ham lợi nhuận, vì thế một số đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn tìm cách hoạt động trên địa bàn, với mức độ tinh vi, liều lĩnh hơn.

Để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với tội phạm ma túy, đơn vị đã sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, khai thác triệt để nguồn tin do quần chúng Nhân dân cung cấp. Cụ thể trong năm 2021, Đồn Biên phòng Tam Chung nhận được 36 tin báo (23 tin trinh sát và 13 tin ma túy) có giá trị từ người dân. Không ít lần từ những nguồn tin này, đơn vị đã kịp thời phát hiện, đấu tranh và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án về ma túy.

Bên cạnh đó, đồn cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an xã Tam Chung, Công an huyện Mường Lát, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng)... triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đánh bắt cũng như trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động tội phạm. Đồn biên phòng cũng tăng cường lực lượng xuống địa bàn để bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn qua lại biên giới, kịp thời phát hiện cũng như bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật. “Đơn vị luôn trao đổi tin tức tình hình với lực lượng công an xã, công an huyện... về hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Hàng tháng, các đội nghiệp vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch, bám nắm địa bàn, trao đổi với lực lượng công an xác định đối tượng khả nghi...”, Thiếu tá Lê Thế Chiến nói thêm.

Biết rõ, tệ nạn ma túy sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi khi có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng sát cánh của Nhân dân cùng lực lượng bộ đội biên phòng trong cuộc chiến đầy gian nan và nguy hiểm này. Do vậy, Đồn Biên phòng Tam Chung xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về hiểm họa ma túy, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Xây dựng thế trận lòng dân từ những việc làm cụ thể, như: Hỗ trợ kỹ thuật để bà con chăn nuôi, trồng trọt, giúp dân làm kinh tế; tham gia làm nhà cho 63 hộ nghèo theo Dự án xây dựng 600 ngôi nhà ở cho hộ dân nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát của Bộ Công an; làm đường giao thông, sửa chữa trường, lớp học; góp hàng trăm ngày công xây dựng nông thôn mới; phối hợp với địa phương và nhà trường thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 4 em học sinh số tiền 500.000 đồng/em/tháng...

Năm 2021, Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với địa phương tổ chức 15 buổi tuyên truyền pháp luật tại các bản trên địa bàn xã cho 600 người nghe, nội dung tập trung về: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phát động phong trào quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm. Đồng thời tuyên truyền cá biệt cho 80/100 đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy, với phương châm đi từng nhà, rà từng đối tượng, qua đó các đối tượng đã tự nguyện ký cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến ma túy.

Bà Lò Thị Ly Sa, quyền Chủ tịch UBND xã Tam Chung cho biết, trước đây tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, cái đói, cái nghèo cứ bủa vây người dân nơi đây. Trước thực trạng trên, lực lượng công an địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung, cùng các cơ quan chức năng bắt và triệt phá nhiều tụ điểm ma túy trong và ngoài xã. Điều này đã góp phần giảm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của xã từng bước phát triển, người dân yên tâm sản xuất.

Đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nhất là trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tam Chung và lực lượng công an địa phương vẫn chắc tay súng, sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tăng Thúy