Đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm

Theo nhận định của lực lượng Công an tỉnh, dịp cuối năm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều phương án nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ đối tượng Lê Văn Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp cuối năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân, hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động... Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng bất mãn; các đối tượng hình sự, ma túy. Đồng thời, làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kết hợp với tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Cùng với đó, chỉ đạo công an các phường, xã thường xuyên bám, nắm địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay tại cơ sở; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về ma túy, về an ninh trật tự và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, gọi hỏi, răn đe nhiều lượt đối tượng hình sự, yêu cầu cam kết không lôi kéo, tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Với những giải pháp quyết liệt, chỉ tính hơn 1 tháng nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ gần 20 vụ trộm cắp tài sản; 30 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt phá 3 chuyên án hình sự bắt 3 đối tượng... Điển hình, Công an thị xã Nghi Sơn vừa đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Bùi Khắc Long, sinh năm 1991 ở phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn là đối tượng chuyên cướp giật điện thoại di động của các lái xe taxi, sau đó dùng chính những chiếc điện thoại này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người thân có trong danh bạ của những chiếc điện thoại này. Tại cơ quan công an, Bùi Khắc Long khai nhận: Long thuê xe taxi đi từ TP Thanh Hóa về thị xã Nghi Sơn, sau đó mượn điện thoại di động của lái xe taxi để gọi về nhà nhưng thực chất là cướp giật và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi cướp giật được điện thoại, Long đã dùng chính những chiếc điện thoại này gọi điện cho những người trong danh bạ, mạo danh tên của lái xe, nhắn tin trên mạng xã hội như zalo, facebook nói bị tai nạn giao thông, mong được vay tiền để đi cấp cứu. Nhiều người thân của các lái xe taxi đã tin tưởng và gửi tiền qua tài khoản cho đối tượng. Với thủ đoạn này, chỉ tính từ ngày 15-11-2021 đến khi bị bắt, Bùi Khắc Long đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Gần đây nhất, Công an huyện Yên Định đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 2000, ở thị trấn Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo: Khoảng 7 giờ sáng ngày 19-11-2021, tại cửa hàng vàng Kim Trang ở phố Kiểu, xã Yên Trường do ông Trịnh Xuân Nhạ, sinh năm 1969 làm chủ, có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng sau đó cướp giật 1 nhẫn vàng 5 chỉ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên. Chỉ sau một thời gian điều tra truy xét, Công an huyện Yên Định đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Thắng khai nhận do nghiện game đổi thưởng nên đã giả vờ đi mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của người bán cướp giật 1 nhẫn vàng đem đi bán lấy tiền chơi game...

Từ nay đến hết năm là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân và các cơ quan, đơn vị để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và những diễn biến phức tạp, khó lường khác. Vì vậy, cùng với quyết tâm của lực lượng công an thì rất cần sự tham gia phòng chống, tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương