Đảm bảo phòng cháy, chữa cháy trong dịp tết

Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm của các hoạt động buôn bán, sản xuất, kinh doanh, giao thương gia tăng. Đây cũng là thời điểm người dân hay tham gia hoạt động cúng lễ nên thường đốt lượng lớn vàng mã. Do đó vấn đề cháy, nổ thường diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Lực lượng công an kiểm tra công tác PCCC tại các doanh nghiệp.

Để ngăn ngừa các tai nạn về cháy nổ trong dịp tết, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); công an các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong công tác PCCC&CNCH; tuyên truyền, nhắc nhở mọi người thận trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị tiêu thụ điện, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của địa phương, đơn vị. Trong dịp tết, Phòng PCCC&CNCH sẽ duy trì quân số 100%, thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; tổ chức tốt phương án PCCC 4 tại chỗ để kéo giảm đến mức tối thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Lực lượng công an tuyên truyền tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về PCCC.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy, nổ đối với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhất là tại các cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao; khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế về PCCC, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Rà soát, xây dựng bổ sung các phương án chữa cháy và CNCH; phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, an ninh - trật tự, nhất là tại các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nơi tổ chức các sự kiện, tập trung đông người...

Lực lượng công an kiểm tra công tác PCCC tại các chợ.

Để thực hiện tốt công tác này, ngoài trách nhiệm của lực lượng Công an, các cơ quan, doanh nghiệp và mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác PCCC, thông báo kịp thời đến số điện thoại 114 khi phát hiện có cháy xảy ra để được hỗ trợ kịp thời.

Quốc Hương