Đảm bảo an ninh - trật tự cho khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021 diễn ra lễ khai mạc vào 20h tối 24-4. Nhằm đảm bảo tốt an ninh - trật tự cho lễ khai mạc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ cùng với UBND thành phố Sầm Sơn, Công an thành phố Sầm Sơn làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí, sắp xếp, hướng dẫn nơi để phương tiện của đại biểu, Nhân dân một cách khoa học, bảo đảm giao thông thông suốt, để đại biểu, Nhân dân dự lễ được an toàn.

Công an tỉnh đã thành lập 86 tổ, chốt bảo đảm an ninh - trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ...; lập các tổ tuần tra lưu động, tổ giám sát để thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trục đường chính như đường Hồ Xuân Hương, Quốc lộ 47, Đại lộ Nam Sông Mã.

Bố trí, sắp xếp, hướng dẫn nơi để phương tiện của đại biểu, Nhân dân một cách khoa học, bảo đảm giao thông thông suốt, đại biểu, Nhân dân dự lễ được an toàn, thuận lợi.

Lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện giao thông tại ngã 4 Đèn Đỏ, đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Tiến giao với Đại lộ Nam Sông Mã.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại phường Quảng Châu, Quốc lộ 47.

Các tổ an ninh được bố trí tại các ngã ba, ngã tư dọc Đại lộ Nam Sông Mã.

CSGT phân luồng giao thông, trách ùn tắc giao thông tại các điểm, đoạn đường gần khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe khách trên 24 chỗ ngồi được các lực lượng chức năng hướng dẫn vào các điểm, bãi trông giữ xe ở khu vực lân cận.

TP.Sầm Sơn bố trí, sắp xếp các bãi gửi xe ở nhiều địa điểm quanh các trục đường dẫn vào khu trung tâm, tạo thuận lợi cho du khách.

Lực lượng CSGT quyết tâm đảm bảo giao thông trước trong và sau khi diễn ra sự kiện luôn thông suốt.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuân tra lưu động trên các trục đường của TP.Sầm Sơn.

Lực lượng cơ động làm nhiệm vụ tại khu vực sân khấu nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc.

Trước đó, ngày 23-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai phương án phân công lực lượng bảo đảm an ninh - trật tự khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông