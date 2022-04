(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2022, huyện Hoằng Hoá đã sớm xây dựng, triển khai các kế hoạch và chủ động thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, sẵn sàng cho một mùa du lịch an toàn, hấp dẫn.

{title} Đảm bảo an ninh, an toàn mùa du lịch biển Hải Tiến Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2022, huyện Hoằng Hoá đã sớm xây dựng, triển khai các kế hoạch và chủ động thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, sẵn sàng cho một mùa du lịch an toàn, hấp dẫn. Công an huyện Hoằng Hóa đã lập kế hoạch để có phương án bảo đảm ANTT trong mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2022, nhất là vào đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào ngày 30-4. Theo đó, trong ngày diễn ra lễ hội, Công an huyện Hoằng Hóa sẽ phối hợp huy động các cán bộ, chiến sĩ từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hoằng Trường và lực lượng công an 11 xã, thị trấn gồm: Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc, Hoằng Hải, Hoằng Yến, Hoằng Phụ, Hoằng Đông, Hoằng Trường, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và thị trấn Bút Sơn tham gia phối hợp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng. Công an huyện Hoằng Hóa sẽ thành lập các tổ, chốt có nhiệm vụ vừa tuần tra kiểm soát, vừa cắm chốt bảo đảm ANTT; phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự công cộng; phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và du khách khi về tham dự lễ hội. Đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, Công an huyện phân công lực lượng tại các chốt để hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường đến khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nút, nơi diễn ra lễ hội và các tuyến đường chính trong đêm diễn ra sự kiện. Để bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, huyện Hoằng Hóa đã triển khai phương án bố trí lực lượng và phương tiện cảnh báo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ mùa du lịch biển. UBND huyện yêu cầu Công an huyện Hoằng hóa chỉ đạo các xã trong khu du lịch thành lập các tổ ANTT, các đội cứu hộ cứu nạn để bảo đảm công tác ANTT, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian diễn ra lễ hội và trong suốt mùa du lịch. Các xã: Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường tổ chức sắp xếp các ghế quan sát (mỗi xã đặt ít nhất 2 ghế quan sát tại bãi biển, phân công lực lượng trực) tuyên truyền, nhắc nhở du khách tắm thực hiện nghiêm các quy định khi tắm biển tại các bãi tắm công cộng. Đồn Biên phòng Hoằng Trường xây dựng phương án, vận hành mô tô nước phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa du lịch. Trước đó, để bảo đảm ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022, lực lượng công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Hoằng Hóa giải quyết tốt các mâu thuẫn, vướng mắc, không để phát sinh tình hình phức tạp thành điểm nóng gây mất ANTT. Duy trì công tác tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân ở các thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt, đối với các xã vùng biển, lực lượng công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ dọc khu vực bờ biển vào các giờ cao điểm. Công an huyện Hoằng Hóa đã tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện hoàn chỉnh hệ thống biển báo về giao thông, khu vực đậu đỗ, đón khách ở khu du lịch; hướng dẫn các xã tổ chức các điểm trông giữ xe bảo đảm trật tự, mỹ quan chung. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt các các biện pháp bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong suốt mùa du lịch biển Hải Tiến. Minh Hiền

