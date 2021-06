Công an xã Nga Trường làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Nga Trường (Nga Sơn) đã phát huy cao độ tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nga Trường kiểm tra tình hình ANTT tại khu dân cư trên địa bàn xã.

Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngay sau khi triển khai thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã, lực lượng Công an xã Nga Trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Với vai trò nòng cốt, Công an xã Nga Trường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và TNXH; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa tích cực. Đại úy Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Công an xã Nga Trường, cho biết: Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT phù hợp tính chất, đặc điểm địa bàn, trong đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tính từ tháng 12-2019 đến nay, Công an xã Nga Trường đã phát hiện, điều tra, làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ sử dụng súng tự chế, 3 vụ về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, thu hồi 3,2kg pháo nổ, vận động giao nộp 4 súng côn, điều tra xử phạt hành chính 3 vụ/3 đối tượng với số tiền 7.000.000 đồng; đồng thời lập hồ sơ chuyển công an huyện điều tra, xử lý 3 vụ theo đúng thẩm quyền liên quan đến ANTT. Không có vụ việc tồn đọng, các vụ việc đã được xử lý đúng người, đúng pháp luật. Vì vậy, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ”, “gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và TNXH”. Hoàn thành xong dự án lắp đặt hệ thống camera gắn với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Huy động tối đa lực lượng phối hợp với các tổ chức chính trị tham gia công tác chỉnh trang hành lang ANTT và đường làng, ngõ xóm phục vụ công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phối hợp với công an huyện tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm luật về an toàn giao thông đường bộ tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn xã.

Ông Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Nga Trường, đánh giá: Lực lượng công an chính quy về công tác tại địa phương đã rất tích cực, chủ động tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo xã trong công tác đảm bảo ANTT và chủ động giải quyết các công việc liên quan. Từ đó, tình hình ANTT trên địa bàn được ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân rất yên tâm, tin tưởng vào lực lượng công an, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Công Quang