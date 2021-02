Công an TP Thanh Hóa xử phạt 49 ô tô dừng, đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Thanh Hóa tình trạng xe ô tô dừng, đỗ sai quy định diễn ra phổ biến. Nhằm khắc phục tình trạng này, từ ngày 1-1-2021 Công an TP Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn qua hình ảnh.

Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Thanh Hóa kiểm tra người điều khiển xe ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sau gần 2 tháng ra quân tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện, ghi hình, xử phạt 49 xe ô tô dừng, đỗ dừng, đỗ sai quy định, với số tiền hơn 44 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Thanh Hóa phát hiện, kiểm tra phương tiện đi vào đường cấm đi ngược chiều.

Được biết, sau khi tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh, Công an TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh nhân rộng ra toàn thành phố.

Trần Thanh