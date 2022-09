Công an TP Thanh Hóa liên tiếp triệt xóa 15 điểm phức tạp về ma túy

Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm ma túy, từ ngày 1-6-2022 đến nay, Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp điều tra, bắt giữ và khởi tố 28 vụ, 66 bị can liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; triệt xóa 15 điểm phức tạp về ma túy, thu giữ 987,99 g hêroin, gần 265 g ketamin, hơn 1,7 kg ma túy đá, 2.407 viên hồng phiến.

Một số đối tượng mua bán ma túy bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Thời gian gần đây, tình hình tội pham ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi và manh động gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Với mục tiêu “chặn cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại” của ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung rà soát, nắm tình hình, lập các chuyên án chung, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Trong đó tập trung triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, truy tận gốc các đường dây và nguồn ma túy thâm nhập vào địa bàn, từ đó tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, được sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp bóc gỡ hàng loạt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa nhiều điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng cộm cán.

Điển hình, ngày 23-6, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá Chuyên án 122 H, triệt xóa 3 điểm mua bán ma túy phức tạp do Lê Thị Hồng, sinh năm 1974 ở số nhà 211 phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Tại thời điểm phá án, Công an thành phố đã đồng loạt bắt, khám xét tại 6 địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố. Qua đó, bắt giữ 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 3 kg ma túy các loại.

Theo tài liệu điều tra của lực lượng Công an, Lê Thị Hồng là đối tượng có nhiều tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chồng của Hồng là Nguyễn Văn Văn (Văn què) cũng là đối tượng cộm cán về ma túy; xung quanh nhà Hồng tại đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương đều là anh em, họ hàng từng có tiền án, tiền sự về ma túy. Thủ đoạn hoạt động của Lê Thị Hồng là không bao giờ cất giấu ma túy trong nhà mà “gửi” sang nhà hàng xóm; không trực tiếp cầm ma túy giao dịch, mua bán với “khách” mà chỉ mua bán qua diện thoại và thanh toán tiền qua tài khoản do người khác đứng tên. Để đấu tranh, triệt xóa điểm ma túy phức tạp này, Công an thành phố Thanh Hóa đã rất dày công điều tra, xác minh, thu thập và làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Lê Thị Hồng và đồng bọn.

Một chuyên án khác mà Công an thành phố Thanh Hóa vừa phối hợp đấu tranh triệt xóa đó là Chuyên án 567 Y, triệt xóa điểm phức tạp về ma túy ở phường Thiệu Khánh do Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1976 cầm đầu. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng nhà có vườn rộng, nằm sát bờ sông, Yến đã chia nhỏ ma túy giấu ở các ống nước hoặc trên các tán lá cây trong vườn. Khi có “khách” đến mua, Yến sẽ nhận tiền rồi chỉ chỗ giấu ma túy cho khách. Mở rộng chuyên án, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Nam Hải, sinh năm 1975 ở 34 Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa; thu giữ hơn 25g hêroin, 4 khẩu súng và 30 viên đạn.

Mới đây nhất, Công an thành phố Thanh Hóa kết thúc Chuyên án chung 622 - H, bắt giữ 9 vụ, 21 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 23g hêroin, hơn 16g ma túy đá, hơn 200g ketamin, 562 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng col, 5 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Theo Trung tá Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa: Để đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy nói trên, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa đã dày công điều tra, xác minh và nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ đó tập trung đấu tranh, bóc gỡ, đồng loạt triển khai lực lượng, bắt quả tang các đối tượng khi bọn chúng đang thực hiện hành vi phạm tội, thu giữ toàn bộ số ma túy.

Việc đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy này đã góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm ANTT và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Thái Thanh