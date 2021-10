Công an TP Sầm Sơn ra quân xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép

Sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, vào các buổi tối trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện lạng lách đánh võng, chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông, bức xúc trong Nhân dân.

Công an TP Sầm Sơn ra quân bắt giữ và xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng trên đường Hồ Xuân Hương.

Trước tình hình trên, Công an TP Sầm Sơn đã lập phương án, ra quân “Đảm bảo trật tự (ATGT), phòng chống đua xe, lạng lách, đánh võng”. Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã khảo sát, nắm tình hình, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi cố tình vi phạm luật ATGT trên các tuyến, địa bàn. Từ đó phân công, bố trí lực lượng triển khai các phương án vây bắt với phương châm vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn cho Nhân dân, người tham gia giao thông và cả đối tượng.

Trung tá Viên Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Sầm Sơn, cho biết: Sau 2 tối cuối tuần ra quân (2, 3-10-2021), Công an TP Sầm Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ đồng loạt bắt, xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 100 thanh, thiếu niên niên với 107 phương tiện có hành vi không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, sử dụng rượu bia, chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ…

Các phương tiện vi phạm bị thu giữ ngay trong đêm đầu tiên ra quân.

Trong thời gian tới, Công an TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; không gắn biển kiểm soát, chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh - trật tự và đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn TP Sầm Sơn.

TD