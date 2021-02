Công an tỉnh triển khai công tác bảo đảm an ninh - trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 24-2, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh - trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã thông qua báo cáo trung tâm, trong đó nêu rõ tình hình, kết quả các mặt công tác Công an trong hoạt động nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; công tác nắm tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn, trong đó đó tập trung vào các yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn, gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, ổn định tình hình; triển khai các mặt công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng như hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh - trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các phương án, kế hoạch phòng ngừa, xử lý tình huống phức tạp phát sinh góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự bầu cử...

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận, tập trung nhấn mạnh công tác nắm tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác Công an trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đồng thời phân tích, dự báo tình hình cũng như đưa ra các kiến nghị, đề xuất, phương án bảo đảm an ninh - trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị Công an trong tỉnh cần phải nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để bảo vệ thành công bầu cử ại biđểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, cần nắm và quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ Công an và Tỉnh uỷ cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bầu cử để tổ chức thực hiện.

Tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bôi lem, nói xấu, hạ uy tín của các nhân sự tham gia bầu cử. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình an ninh - trật tự trên tất cả các lĩnh vực để tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết dứt điểm, không để xảy ra các vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ”. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm vững và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong tham gia hoạt động bầu cử. Tăng cường đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật; làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và đảm bảo tốt TTATGT, TTCC, phòng chống cháy, nổ… tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động bầu cử.

Văn Thiện