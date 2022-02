Công an huyện Yên Định liên tiếp bắt giữ 4 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời gian qua, Công an huyện Yên Định đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 4 nhóm thanh niên tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Các đối tượng trong vụ việc tại xã Định Long.

Điển hình, ngày 19-1-2022, Công an huyện Yên Định đã phối hợp với Công an xã Yên Hùng tiến hành kiểm tra hành chính đối với quán karaoke Phát Linh, thuộc địa bàn xã Yên Hùng. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang tại 2 phòng Vip của quán có 2 nhóm thanh niên đang “bay lắc” điên cuồng trong tiếng nhạc, có biểu hiện sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1,845g katamin, 2 viên nén màu hồng, 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đang còn bám dính ketamin….

Mới đây nhất, ngày 11-2-2022, Công an huyện Yên Định đã phối hợp với Công an xã Định Long phá chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Tâm (đều sinh năm 1998), Trịnh Ngọc Tới (sinh năm 1995), đều ở xã Định Hưng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán hát karaoke trên địa bàn xã Định Long. Tại chỗ lực lượng Công an thu giữ một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đang còn bám chất katamin; 0,736g ketamin.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Tối ngày 10-2, Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Tâm, Trịnh Ngọc Tới đã bàn bạc, thống nhất với nhau là mua ma túy để vào phòng hát karaoke sử dụng. Các đối tượng này đã nhờ Hoàng Ngọc Thanh (quản lý quán hát karaoke) mua 5 triệu tiền ma túy (ketamin) và được đối tượng này mua cho. Công an huyện Yên Định đã khởi tố, bắt tạm giam cả 4 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”…

Trung tá Đinh Trọng Hiền, Phó trưởng Công an huyện Yên Định cho biết: Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, nhiều thanh niên chơi bời lêu lổng đã lợi dụng sự sơ hở, thiếu kiểm soát của quản lý và chủ các cơ sở lưu trú, đặc biệt là các quán hát karaoke để tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy. Cùng với việc đấu tranh, xử lý quyết liệt các đối tượng vi phạm, Công an huyện Yên Định đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, các quán hát karaoke phải quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của mình, đề cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Nếu để xảy ra vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp