Công an huyện Thường Xuân bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

Công an huyện Thường Xuân vừa điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng Bùi Mong Ước, sinh năm 1995 và Quách Văn Vinh, sinh năm 1994 cùng trú tại thôn Nguyệt Tiến, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thường Xuân nhận được tin báo tội phạm của Công an xã Ngọc Phụng về việc anh Trịnh Phú Hưng, sinh năm 1971, trú tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda wave RSX mang BKS: 36M1-115.35 và 1 chiếc điện thoại di dộng Samsung trong cốp xe tại khu vực đường bê tông liên xã Ngọc Phụng, Thường Xuân và xã Phùng Minh, Ngọc Lặc. Công an huyện Thường Xuân đã điều tra xác định Bùi Mong Ước, sinh năm 1995 và Quách Văn Vinh, sinh năm 1994 cùng trú tại thôn Nguyệt Tiến, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc đã trộm cắp chiếc xe máy trên.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do biết được thói quen sinh hoạt và làm việc của người dân trên địa bàn khi ra đồi keo hoặc ra ruộng sẽ để xe máy ở lề đường hoặc bờ ruộng mà không có người trông coi nên chúng đã trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Minh Phương