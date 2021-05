Công an huyện Quan Hóa kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Huyện Quan Hóa giáp ranh với các địa bàn phức tạp về hoạt động của tội phạm ma túy, như: huyện Mường Lát; huyện Vân Hồ (Sơn La); huyện Mai Châu (Hòa Bình) và tỉnh Hủa Phăn (Lào). Vì vậy, những năm qua hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến khá phức tạp, kéo theo nhiều loại tội phạm khác.

Công an huyện Quan Hóa thường xuyên tổ chức giao ban, nắm bắt tình hình trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Quan Hóa, cho biết: Trước thực trạng trên, thời gian qua, Công an huyện Quan Hóa đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm về tệ nạn ma túy; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn về ma túy; vận động các hộ gia đình ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động, tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm ma túy để người dân biết, cảnh giác và có ý thức đấu tranh tố giác tội phạm đến các tầng lớp Nhân dân và học sinh; xây dựng kế hoạch, gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Huyện ủy Quan Hóa, đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, Công an huyện Quan Hóa đã xây dựng, triển khai, thực hiện 15 kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy; triển khai 5 đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Quá trình triển khai thực hiện, đã phát hiện bắt giữ 64 vụ, với 112 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó nổi bật là triệt phá thành công 5 chuyên án, bắt giữ 9 đối tượng, 6 tụ điểm, trong đó 3 tụ điểm phức tạp về ma túy. Tang vật thu giữ là 10.261 viên ma túy tổng hợp, hơn 60,385 gam heroin, 47,7kg quả thuốc phiện và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, Công an huyện Quan Hóa còn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy lớn; phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, tòa án đưa ra xét xử hàng chục đối tượng phạm tội về ma túy.

Tuy nhiên, trong công tác đấu tranh với tội pham ma túy trên địa bàn huyện Quan Hóa gặp rất nhiều khó khăn, như địa bàn rộng, lại giáp ranh với các địa bàn phức tạp về ma túy, hình sự vì vậy các đối tượng thường lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn để tiêu thụ, lượng ma túy được vận chuyển vào địa bàn huyện ngày một lớn, ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chỉ tính 4 tháng đầu năm 2021, số ma túy thu được qua các vụ án lên đến 5.136 viên ma túy tổng hợp, 22,43 gam heroin, hơn tổng số ma túy thu giữ trong năm 2020, trong đó xuất hiện nhiều loại ma túy mới, gây nghiện nhanh. Bên cạnh đó, đa phần các đối tượng vận chuyển, mua bán, nghiện hút ma túy là người dân tộc thiểu số, trong quá trình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hầu hết các đối tượng đều mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm để chống trả khi bị phát hiện truy bắt...

Trong thời gian tới, Công an huyện Quan Hóa tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy, giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà.

Bài và ảnh: Vũ Khắc