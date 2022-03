Công an huyện Nông Cống xử lý vi phạm tải trọng, vượt kích thước thùng hàng

Trên địa bàn huyện Nông Cống có 8 mỏ khai thác vật liệu xây dựng với khoảng 500 xe tải đang hoạt động. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 96 của Giám đốc Công an tỉnh về xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng đối với phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ, Công an huyện Nông Cống đã tăng cường lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát nghiêm ngặt tải trọng trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các chủ mỏ, chủ doanh nghiệp, lái xe ký cam kết không vi phạm quy định; bố trí các tổ tuần tra, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm hay đường ra của các mỏ để kiểm soát nghiêm tải trọng xe.

Sau 7 ngày ra quân, Công an huyện Nông Cống đã xử lý trên 10 trường hợp vi phạm tải trọng, với số tiền phạt gần 50 triệu đồng.

Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát vấn đề tải trọng, tuy nhiên trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng xe tải trốn tránh vào tuyến đường không thuộc thẩm quyền kiểm soát của công an huyện hoặc lợi dụng thời điểm đêm tối để chở quá tải. Do vậy, lực lượng Công an huyện đang lên phương án tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để phát hiện và xử lý triệt để.

Quốc Hương