Công an huyện Nông Cống thành lập 10 tổ công tác đặc biệt

Công an huyện Nông Cống vừa triển khai phương án thành lập 10 tổ công tác đặc biệt tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian toàn huyện Nông Cống áp dụng các biện pháp cách ly xã hội.

Theo chỉ đạo của Trưởng Công an huyện Nông Cống, toàn lực lượng Công an đã xác định nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là vừa chủ động tích cực tham gia đẩy lùi dịch COVID-19, vừa thực hiện công tác đảm bảo an ninh - trật tự, giữ vững ổn định trật tự trên địa bàn toàn huyện; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, giữ vững lễ tiết, tác phong và chấp hành Điều lệ Công an Nhân dân; thực hiện đúng quy trình, quy định công tác, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, tuyên truyền người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi thành lập, lực lượng chức năng đã lập biên bản 11 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt 17 triệu đồng.

Hoàng Yến