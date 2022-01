Công an huyên Như Xuân đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp dịp tết

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Như Xuân và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Đối tượng Lê Văn Vương khai nhận tại cơ quan Công an.

Xác định cuối năm là dịp tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động, các lực lượng Công an trên địa bàn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp để nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản của Nhân dân, vừa tăng cường lực lượng thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động của các hệ, loại đối tượng. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân, kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn Công an huyện Như Xuân và Công an một số xã, thị trấn trên địa bàn đã liên tiếp điều tra, làm rõ 5 vụ, 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Điển hình: Ngày 5-1, biết nhà anh Lê Đình Quyết ở thôn Tân Thịnh, xã Hóa Quỳ vừa được vợ gửi tiền về để sửa sang nhà cửa đón tết, Lê Đình Tuấn (sinh năm 1991) đã lẻn vào nhà lục soát và lấy trộm số tiền 10 triệu đồng của gia đình. Nhận được tin báo, Công an xã Hóa Quỳ đã nhanh chóng khoanh vùng và điều tra, làm rõ Lê Đình Tuấn chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Trước đó, ngày 4-1, tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Thanh Sơn xảy ra vụ trộm cắp tài sản, kẻ gian đã đột nhập vào khu nhà ở của công nhân trộm cắp 4 chiếc điện thoại di động. Nhận được tin báo, Công an huyện Như Xuân và Công an xã Thanh Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Đến ngày 8-1, lực lượng Công an đã bắt đối tượng Hoàng Văn Thập (sinh năm 1987) ở xã Thanh Quân là thủ phạm đã gây ra vụ án trên, thu giữ toàn bộ tang vật.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an thị trấn Yên Cát, Công an xã Xuân Bình điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng Lê Đình Dương (sinh năm 1999) ở khu phố Mỹ Ré, thị trấn Yên Cát là đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Lương Thị Hương ở thị trấn Yên Cát cạy tủ trộm cắp 15 triệu đồng; bắt giữ đối tượng Lê Văn Vương (sinh năm 1989) ở xã Xuân Bình là đối tượng đã đột nhập vào trường mầm non xã Xuân Bình trộm cắp 2 chiếc điện thoại của giáo viên trong trường…

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết: Cuối năm thường là dịp mà nhiều loại tội phạm lợi dụng để hoạt động, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của ngươi dân, các đối tượng phạm tội tìm mọi thủ đoạn để trộm cắp. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần tự đề cao cảnh giác và áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản, sự an toàn của gia đình.

Đình Hợp