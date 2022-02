Công an huyện Hà Trung bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15-1-2022 đến nay Công an huyện Hà Trung đã liên tiếp điều tra, làm rõ và bắt giữ 10 vụ, 16 đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt.

Điển hình, ngày 21-1 tổ công tác của Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Hà Tân bắt quả tang 4 đối tượng gồm Lê Ngọc Hải, sinh năm 1999; Đỗ Văn Dương, sinh năm 1995; Lê Văn Kiên, sinh năm 1992 và Đỗ Ngọc Hai, sinh năm 1993 đều ở Hà Tân, huyện Hà Trung đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 2 gói ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thái Thanh