Công an huyện Cẩm Thuỷ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự

Sáng 17-12-2021, Công an huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an huyện Cẩm Thủy diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường.

Để đảm bảo an ninh - trật tự, ngay từ tháng 11-2021 Công an huyện Cẩm Thuỷ đã xây dựng kế hoạch, với mục tiêu đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng; tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án về TTXH đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng từ 90% trở lên; tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về TTXH; bảo đảm chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra, Công an huyện Cẩm Thuỷ sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tham mưu, nắm tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ.

Tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đảm bảo trật tự ATGT, TTCC và an toàn phòng, chống cháy nổ; kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Tại buổi lễ, Công an huyện Cẩm Thuỷ đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường trên địa bàn.

Giang Nam