Chuyển biến tích cực về an ninh trật tự khi công an chính quy về xã

Sau thời gian nhận nhiệm vụ tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an chính quy đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, được các cấp chính quyền và Nhân dân đồng tình ghi nhận, đánh giá cao.

Đại úy Cao Thị Thủy, Phó trưởng Công an xã Cẩm Long (Cẩm Thủy) thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư tình cảm của người dân.

Nằm giáp ranh với thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống có 9 thôn với hơn 8.200 nhân khẩu. Đây cũng là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Với 5 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, ngay sau khi được điều động về nhận nhiệm vụ tại xã Vạn Thắng, lực lượng công an xã chính quy đã chủ động bám tuyến, bám địa bàn cơ sở, gần gũi, gắn bó với Nhân dân, tranh thủ uy tín và sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng như sự đồng lòng của các trưởng thôn, những người có uy tín để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT theo đúng phương châm “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin”, từng bước tạo được sự tin tưởng và giúp đỡ của quần chúng Nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Tấn Công, Trưởng Công an xã Vạn Thắng, cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện, đến nay, tình hình trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa xảy ra điểm nóng phức tạp. Trong thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ khắc phục khó khăn, hạn chế và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác công an, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định.

Ngư Lộc (Hậu Lộc) hiện có 7 thôn, với gần 3.600 hộ dân, 18.860 nhân khẩu. Đây cũng là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Thực hiện đề án của Bộ Công an, 5 đồng chí công an chính quy được tăng cường về nhận nhiệm vụ. Sau một thời gian lực lượng công an chính quy xuống địa bàn, tình hình ANTT xã Ngư Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, các đồng chí công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành, triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm ANTT, củng cố 7 tổ an ninh tự quản tại các thôn, xóm. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa; vận động Nhân dân không tàng trữ vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Luân phiên trực, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa của UBND xã...

Đồng chí Nguyễn Hải Năm, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, đánh giá: “Sau khi lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con Nhân dân và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Công an chính quy có tính chuyên nghiệp nên đã tham mưu chính xác, kịp thời, giúp địa phương giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân...”.

Với chủ trương tăng cường cho cơ sở, chính quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn, đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa hơn 2.500 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 499 xã, thị trấn, trong đó có 208 cán bộ là nữ. Những kết quả ban đầu qua gần 2 năm triển khai thực hiện đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, tăng cường hiệu quả đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương