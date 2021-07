Camera an ninh - “mắt thần” tố giác tội phạm, giữ bình yên

Những năm gần đây, camera an ninh đã trở thành cụm từ quen thuộc đối với nhiều người dân bởi từ khi được triển khai lắp đặt ở một số địa phương, hệ thống này đã trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an, hỗ trợ khám phá kịp thời nhiều vụ án, quản lý tốt địa bàn dân cư, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Nga Trường kiểm tra hình ảnh thu được từ các camera an ninh lắp đặt trên địa bàn xã. (Ảnh chụp trước ngày 30-4-2021).

Nga Sơn là huyện triển khai Đề án “Xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát gắn với công tác đảm bảo ANTT tại các xã, thị trấn” từ năm 2019. Đến nay, với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là lực lượng công an, toàn huyện đã có hơn 700 mắt camera an ninh được lắp đặt. Từ những dữ liệu hình ảnh ghi được của hệ thống camera, Công an huyện Nga Sơn đã nhanh chóng phá được nhiều vụ án liên quan đến cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng... Đơn cử như, tháng 4-2021, vụ mất trộm xe máy xảy ra tại tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn đã nhanh chóng tìm được đối tượng gây án nhờ hệ thống camera an ninh. Chủ chiếc xe máy dựng xe phía trước để đi vào nhà thì một lúc sau phát hiện xe máy bị mất cắp nên đã báo công an. Tiếp nhận thông tin của người dân, lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực trên và phát hiện được đối tượng tình nghi đội mũ, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt. Song sau khi rà soát lại hành trình của đối tượng, lực lượng công an phát hiện đối tượng đi ra từ một nhà nghỉ... Qua khai thác, đấu tranh, lực lượng công an đã xác định được danh tính của đối tượng nghi vấn có hộ khẩu ở xã Nga Tiến nhưng hiện đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 ngày sau, đối tượng đã bị bắt giữ và khai nhận sau khi trộm xe máy, đối tượng đã mang ra tận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để bán lấy tiền tiêu xài...

Đánh giá hiệu quả mô hình camera an ninh, đồng chí Phạm Văn Binh, Phó trưởng Công an huyện Nga Sơn, cho biết: Mô hình này hỗ trợ công tác điều tra nghiệp vụ rất nhiều bởi đó là những đầu mối, bằng chứng lần tìm ra đối tượng trong các vụ án. Tính từ năm 2020 đến tháng 4-2021, thông qua dữ liệu hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ lực lượng công an rà soát, truy vết, khám phá 4 vụ cướp giật, 13 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ gây rối trật tự công cộng và phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hệ thống camera giám sát còn tác động trực tiếp đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT.

Ở huyện Hoằng Hóa, hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Cuối tháng 5-2021, qua hệ thống camera an ninh lắp đặt tại các nhà dân ghi lại được những hình ảnh về đối tượng cướp tài sản, Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Bá Ch. (sinh năm 1990) ở xã Hoằng Tiến. Theo lời khai ban đầu, Ch. đi xe máy từ nhà ở thôn Kim Tân lên thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến thấy 2 cháu bé đang ngồi chơi điện tử bằng điện thoại di động nên nảy ra ý định cướp giật. Ch. dựng xe máy ngoài đường rồi chạy vào giật chiếc điện thoại di động từ tay cháu T.Đ.N. (7 tuổi) là con trai của anh T.N.T. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, Ch. đã không ngờ rằng mọi thủ đoạn của mình đã bị hệ thống camera an ninh của các nhà dân ghi lại. Từ những dữ liệu hình ảnh đó, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm...

Theo thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa, toàn huyện hiện có 35/37 xã, thị trấn lắp đặt camera an ninh với tổng số 589 mắt. Trên các tuyến, khu vực lắp camera an ninh, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, dữ liệu camera ghi lại giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, an toàn giao thông; giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các điểm nóng phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay, hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ lực lượng công an phá được 15 vụ án cướp giật, trộm cắp tài sản xảy ra tại các xã: Hoằng Tiến, Hoằng Thịnh, Hoằng Hải... và nhiều vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Để nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” trên toàn huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hóa yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của các mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT. Các xã, thị trấn vận động và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa trong thực hiện mô hình; nghiên cứu đề xuất và dành một phần kinh phí ngân sách để triển khai hệ thống camera an ninh... Khảo sát, lập danh sách thống kê các điểm lắp đặt camera an ninh trên địa bàn, số mắt camera an ninh đang khai thác, sử dụng; khảo sát các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các hộ cá thể hoạt động kinh doanh, các gia đình lắp đặt camera giám sát để có phương án phối hợp với công an trong khai thác sử dụng, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Tính đến cuối tháng 4-2021, trên địa bàn tỉnh đã có 56 mô hình “Camera với ANTT” tại 18 huyện, thị xã, thành phố. Ghi nhận về hiệu quả mà mô hình camera an ninh đem lại, nhiều người đều cho rằng, việc trang bị hệ thống camera an ninh ở các địa bàn, khu vực trọng yếu là rất cần thiết, góp phần rất lớn trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Để nhân rộng mô hình này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo việc nhân rộng mô hình “Camera với ANTT”. Trong đó, lực lượng công an có vai trò chính, thường trực, nòng cốt, có trách nhiệm tham mưu việc tiếp nhận các tổ chức lắp đặt để quản lý, khai thác, sử dụng; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp để vận hành khai thác hiệu quả. Công an huyện, công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là nòng cốt trong việc tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ khai thác, sử dụng, kể cả cho người dân, đáp ứng được nhu cầu khai thác, phục vụ việc đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm.

Với sự chỉ đạo tập trung từ tỉnh đến cơ sở, hy vọng mô hình “Camera với ANTT” sẽ được triển khai một cách hiệu quả, tạo cơ sở thống nhất trong việc quản lý, khai thác, sử dụng, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hiền