Bắt giam một cán bộ Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Sáng ngày 22-7-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Hải, sinh năm 1972 ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống là cán bộ Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thanh Hải.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá: Năm 2019, Lê Thanh Hải là giao dịch viên Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống phụ trách kiểm soát chi đối với Trường PTTH Nông Cống 3 đã không thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát 19 hồ sơ, chứng từ chi do Lê Mai Sáng, sinh năm 1983 (nguyên là kế toán trường THPT Nông Cống 3) lập khống và giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa năm 2019, gây thiệt hại cho trường THPT Nông Cống 3 tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4-8-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Mai Sáng phạm tội tham ô tài sản. Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản của Lê Mai Sáng, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ tài liệu, căn cứ để khởi tố Lê Thanh Hải về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong khâu kiểm tra, kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống nên đã khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá thi hành Quyết định khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Thanh Hải.

Thái Thanh