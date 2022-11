Bắt đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường

Công an huyện Hậu Lộc vừa tạm giữ hình sự đối với đối tượng Cử Như Linh, sinh năm 1997, trú tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, để điều tra về tội "Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Cử Như Linh.

Trước đó, vào hồi 15h00 ngày 7-11-2022, Công an xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị T.T.T ở thị xã Bỉm Sơn về việc chị bị cướp giật một chiếc điện thoại khi đang dừng xe nghe điện thoại bên lề đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an xã Đại Lộc cùng với Công an huyện Hậu Lộc đã tập trung lực lượng truy xét nhanh đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Hậu Lộc đã rà soát và điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên là Cử Như Linh, thu giữ chiếc điện thoại mà đối tượng vừa cướp giật.

Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận hành vi phạm tội đồng thời thừa nhận trước đó đã gây ra một vụ cướp giật túi xách bên trong có hơn 600.000 đồng.

Hiện Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phạm Hoà