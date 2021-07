Bắt các đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Công an TP Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ, bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng và tang vật vụ án.

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng Đào Văn Thành (sinh năm 2000), Trịnh Duy Linh (sinh năm 2005) trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa; Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 2005) trú tại xã Đông Nam, Lê Việt Anh (sinh năm 2006) trú tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn và một số đối tượng khác đã lập nhóm rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tài sản nhóm này nhắm tới thường là xe mô tô, xe máy của người dân và đột nhập một số cơ quan, công sở vắng người để trộm cắp tài sản.

Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và điều tra làm rõ, đến ngày 24-6 đã bắt được nhóm đối tượng trên. Ngày 29-6, Công an TP Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đào Văn Thành, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Văn Tuyên và tang vật vụ án.

Ngày 24-6, Công an TP Thanh Hóa cũng đã điều tra làm rõ và vận động đối tượng Trần Văn Tuyên (SN 1990) trú tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành ra đầu thú.

Trước đó, ngày 16-6, Trần Văn Tuyên đi bộ qua khu vực phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa để tìm sơ hở của người dân trộm cắp tài sản. Khi phát hiện nhà một người dân ở đường Lê Phụ không đóng cửa trên tầng 2, đối tượng này đã trèo tường vào nhà trộm cắp được 1 túi xách bên trong có 15 triệu đồng; tiếp tục xuống tầng 1, đối tượng này lấy chìa khóa mở cửa và trộm cắp chiếc xe máy Honda Air Blade biển kiểm soát 29N1-182.81 đang để tại đây.

Các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đình Hợp