Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

Công an TP Thanh Hóa vừa bắt quả tang 2 đối tượng Lê Thạc Quang, sinh năm 2002 và Trần Mạnh Hào, sinh năm 1995, đều ở xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển pháo trái phép.

Tại chỗ lực lượng Công an thu giữ 10 hộp pháo hoa loại 49 quả và 30 quả pháo cù với tổng trọng lượng 17kg. Bước đầu các đối tượng khai nhận bộ số pháo nổ trên mua của một người không quen biết để mang về Nghệ An sử dụng. Khi đến đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá thì bị tổ công tác của đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an TP Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Quốc Hương